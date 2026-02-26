จนท.ระดมกำลังต่อเนื่องไล่หาตัวเสือโคร่งโผล่ป่าดอยอินทนนท์กัดวัวชาวบ้านตาย3ตัว-พบรอยเท้าใหม่ที่ป่าแม่วาง

เชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ยังคงปฏิบัติการต่อเนื่องติดตามหาตัวสัตว์นักล่าที่กัดวัวของชาวบ้านตายไป 3 ตัว ในเขตป่าดอยอินทนนท์ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นเสือโคร่ง โดยล่าสุดพบรอยเท้าใหม่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วาง ที่อยู่ติดต่อกัน ขณะที่กล้องดักถ่ายบันทึกภาพได้เพียงหมาใน แต่ชาวบ้านยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุมีการพบเห็นเผชิญหน้ากับเสือโคร่งขนาดใหญ่
วันนี้(26 ก.พ.69) รายงานความคืบหน้าสถานการณ์เฝ้าระวังเสือโคร่งในพื้นที่บ้านเมืองอาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หลังเมื่อวานนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พิสูจน์ทราบร่องรอยสัตว์นักล่าอย่างต่อเนื่อง หลังชาวบ้านยืนยันพบเสือโคร่งลายพาดกลอนขนาดใหญ่ ความยาวกว่าสามเมตร และวัวถูกกัดตาย 3 ตัว ล่าสุด ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพของอุทยานแห่งชาติแม่วาง ตรวจพบรอยเท้าของสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่บริเวณลำห้วยบ้านแม่แตง ซึ่งเป็นผืนป่ารอยต่อติดกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เบื้องต้นจึงคาดว่าเสือตัวดังกล่าวจะออกจากพื้นที่ดอยอินทนนท์ไปแล้วจึงขยายพื้นที่ค้นหาอย่างละเอียด แม้ผลการตรวจสอบภาพจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าในเบื้องต้นจะปรากฏเพียงภาพของหมาใน ซึ่งเป็นสัตว์นักล่าตามธรรมชาติในพื้นที่ แต่เจ้าหน้าที่ยังคงให้น้ำหนักกับคำบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านและราษฎรที่ยืนยันว่าเผชิญหน้ากับเสือโคร่งลายพาดกลอนขนาดใหญ่ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตรในระยะประชิด
ทั้งนี้นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ได้สั่งการยกระดับปฏิบัติการโดยส่งทีมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอุทยานแห่งชาติแม่วาง ขึ้นบินตรวจหาพิกัดความร้อนและร่องรอยในจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายพื้นที่เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อระบุชนิดของสัตว์ผู้ล่าให้ชัดเจนที่สุดและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับชุมชน โดยยังคงประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่รอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และอุทยานแห่งชาติแม่วาง งดการเข้าป่าในระยะนี้และเฝ้าระวังตัวอย่างสูงสุดจนกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้