เมืองน้ำดำคึกคัก!!!นางรำแต่งชุดผู้ไทยนับร้อย ร่ายรำบวงสรวงพระยาชัยสุนทร เบิกฤกษ์จัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา

วันนี้(26 ก.พ.)ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก โดยมีนางวรชาดา เข็มธนเพ็ชร นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายกีรฒิการย์ พิมพะนิตย์นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของ จ.กาฬสินธุ์ และหอเจ้าบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2569 ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2569 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคใด ๆ
โดยนายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนสักการะหอเจ้าบ้าน อนุสาวรีย์พระยาสุนทร และถวายพวงดอกไม้ พราหมณ์ในพิธี ประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ประธานพิธีปักธูปหางเครื่อง โปรยข้าวตอกดอกไม้ถวายเครื่องบวงสรวง
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จ.กาฬสินธุ์ เข้ารับการถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร รับกาน้ำสัมฤทธิ์จำลอง ที่ผ่านการปลุกเสกโดยพระราชวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน (ธรรมยุต)
จากนั้น มีการรำบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาชัยสุนทร เจ้าโสมพะมิตร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก โดย นางวรชาดา เข็มธนเพ็ชร นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกเพศ ทุกวัย ที่สวมใส่ชุดผู้ไทกาฬสินธุ์ ร่วมฟ้อนอย่างอ่อนช้อยสวยงาม