xs
xsm
sm
md
lg

เมืองน้ำดำคึกคัก!!!นางรำแต่งชุดผู้ไทยนับร้อย ร่ายรำบวงสรวงพระยาชัยสุนทร เบิกฤกษ์จัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(26 ก.พ.)ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก โดยมีนางวรชาดา เข็มธนเพ็ชร นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายกีรฒิการย์ พิมพะนิตย์นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของ จ.กาฬสินธุ์ และหอเจ้าบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง


ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2569 ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2569 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคใด ๆ

โดยนายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนสักการะหอเจ้าบ้าน อนุสาวรีย์พระยาสุนทร และถวายพวงดอกไม้ พราหมณ์ในพิธี ประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ประธานพิธีปักธูปหางเครื่อง โปรยข้าวตอกดอกไม้ถวายเครื่องบวงสรวง

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จ.กาฬสินธุ์ เข้ารับการถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร รับกาน้ำสัมฤทธิ์จำลอง ที่ผ่านการปลุกเสกโดยพระราชวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน (ธรรมยุต)


จากนั้น มีการรำบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาชัยสุนทร เจ้าโสมพะมิตร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก โดย นางวรชาดา เข็มธนเพ็ชร นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกเพศ ทุกวัย ที่สวมใส่ชุดผู้ไทกาฬสินธุ์ ร่วมฟ้อนอย่างอ่อนช้อยสวยงาม

เมืองน้ำดำคึกคัก!!!นางรำแต่งชุดผู้ไทยนับร้อย ร่ายรำบวงสรวงพระยาชัยสุนทร เบิกฤกษ์จัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา
เมืองน้ำดำคึกคัก!!!นางรำแต่งชุดผู้ไทยนับร้อย ร่ายรำบวงสรวงพระยาชัยสุนทร เบิกฤกษ์จัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา
เมืองน้ำดำคึกคัก!!!นางรำแต่งชุดผู้ไทยนับร้อย ร่ายรำบวงสรวงพระยาชัยสุนทร เบิกฤกษ์จัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา
เมืองน้ำดำคึกคัก!!!นางรำแต่งชุดผู้ไทยนับร้อย ร่ายรำบวงสรวงพระยาชัยสุนทร เบิกฤกษ์จัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา