ผู้ว่าฯ นครปฐม เยือน ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ชม “ชมพูพันธุ์ทิพย์” บานสะพรั่ง รับกระแสท่องเที่ยวคึกคัก

นครปฐม - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมชมความงดงามของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ที่กำลังบานสะพรั่งทั่ว ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ท่ามกลางนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไม่ขาดสาย พร้อมเชิญชวนเที่ยวชมเทศกาลถึง 2 มีนาคมนี้
กระแสการท่องเที่ยวช่วงฤดูกาลดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างคึกคัก ล่าสุด นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศความงดงามของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย ได้รับการต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร โดยได้ร่วมชมความงดงามของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บริเวณถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ หน้าโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งเป็นจุดไฮไลต์สำคัญของ “เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง ประจำปี 2569” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2569 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางมาถ่ายภาพและพักผ่อนจำนวนมาก
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ยังได้เยี่ยมชมร้าน THE PREMIUM @ KU KPS (KASETATION) ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์คุณภาพและของดีประจำวิทยาเขต พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชมความงามของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพภายในงาน ขณะที่ยังอยู่ในช่วงการจัดกิจกรรม
สำหรับต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ของมหาวิทยาลัย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “รุกขมรดกของแผ่นดิน” โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อปี 2562 แนวคิดการปลูกเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนแรก ซึ่งมีนโยบายปลูกไม้ยืนต้นเป็นแนวกันลมและสร้างความร่มรื่นในอนาคต โดยได้รับเมล็ดพันธุ์จาก ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในขณะนั้น ซึ่งนำมาจากประเทศสิงคโปร์
ปัจจุบัน วิทยาเขตกำแพงแสนมีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์รวมทั้งสิ้น 1,258 ต้น กระจายอยู่ในพื้นที่สำคัญหลายจุด อาทิ ถนนสายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ (ถนนสาย 1) จำนวน 580 ต้น พื้นที่สวน 100 ปี จำนวน 77 ต้น สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 12 ต้น สระพระพิรุณ จำนวน 98 ต้น พื้นที่ด้านหน้าสวนปรง จำนวน 90 ต้น บริเวณบ่อ 6 จำนวน 165 ต้น และถนนดินขอบบ่อ 6 ถึงบริเวณที่พักบุคลากร จำนวน 236 ต้น
ทั้งนี้ เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง ประจำปี 2569 เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 034-351540 (วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.) และติดตามภาพบรรยากาศประจำวันได้ทางเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน