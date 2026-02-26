หนุ่มเชียงรายสุดแสบสั่งซื้อของออนไลน์ราคาแพงเก็บเงินปลายทาง โชว์สลิปปลอม เปลี่ยนเบอร์/ที่อยู่ไปเรื่อย บริษัทรับส่งของเสียหายยับ

เชียงราย - ทั้งไปรษณีย์ไทย, Flash Express, KEX Express (Kerry), J&T Express, Best Express ฯลฯ เสียหายกันระนาว ตำรวจท่องเที่ยวฯ ตามรวบหนุ่มแสบเปลี่ยนเบอร์/ที่อยู่สั่งของออนไลน์ราคาแพง-เก็บปลายทาง ก่อนโชว์สลิปปลอม เปลี่ยนจุดนัดรับไม่ซ้ำ มีหมายจับศาลอาญาฯ-ศาลแขวงบางบอน ทั้งฐานฉ้อโกง-ผิด พ.ร.บ.คอมพ์
วันนี้ ( 26 ก.พ.69) พล.ต.ต.โอภาร เอี่ยมประภาส ผบก.ทท.2 พ.ต.อ.พิษณุ เตรียมดี ผกก.2 บก.ทท.2 พ.ต.ท.อิสระ บุญนำ สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.2 สั่งการให้ ร.ต.ท.สายันต์ ชัยแก้ว รอง สว.(ป)ส.ทท.2กก.2 ด.ต.ประชา ปัญญายิ่ง จ.ส.ต.สุทธิรักษ์ โคตะสินธุ์ จ.ส.ต.ประวรงค์ ทองดินอก ผบ.หมู่ กก.2 พร้อมด้วยฝ่ายสืบสวน ตม.จว.เชียงราย กก.สืบสวน ภ.จว.เชียงราย ออกติดดามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาล หลังได้รับเบาะแสว่าหลบหนีมาก่อเหตุในพื้นที่ จ.เชียงราย
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเป้าหมายบริเวณร้านกาแฟแห่งหนึ่งตั้งอยู่พื้นที่ ต.ดงชัย อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ซึ่งผู้ต้องหารายนี้ได้นัดให้บริษัทขนส่งนำสินค้าที่สั่งมาส่งให้ พบนายกฤตภาส (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ชาว ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย บุคคลตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ 1117/2565 ลงวันที่ 12 ต ค.2565 ในข้อหา“ร่วมกันฉ้อโกง โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ อันน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน”
เจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายจับ แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ถูกจับกุม ก่อนควบคุมตัวไปทำบันทึกจับกุมที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
รายงานระบุว่าจากการตรวจสอบเพิ่มเติมยังพบว่าผู้ต้องหามีหมายจับของศาลแขวงบางบอนอีก 1 หมาย ในข้อหาฉ้อโกง ซึ่งจะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเปิดเผยว่าพฤติการณ์ผู้ต้องหารายนี้คือ สั่งของทางออนไลน์ที่มีมูลค่าสูง เช่น ทองคำ ฯลฯ ในราคาหลักพัน- หลักหมื่นบาท โดยให้เก็บเงินปลายทาง และใช้ชื่อ นามสกุลปลอม เปลี่ยนเบอร์โทร-ที่อยู่ที่ใช้สั่งของทุกครั้ง ตระเวนไปแต่ละอำเภอ และเปลี่ยนจุดนัดรับของแต่ละครั้งทำให้บริษัทจัดส่งสินค้า เช่น ไปรษณีย์ไทย, Flash Express, KEX Express (Kerry), J&T Express, Best Express ฯลฯ ได้ความเสียหาย
ทั้งนี้ ผู้ต้องหาใช้วิธีนัดรับของตามที่สั่งแล้วและจะโชว์สลิปการจ่ายเงินปลอม ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งของ จึงขอแจ้งเตือนภัยไปยังผู้จำหน่ายสินค้าและบริษัทรับส่งพัสดุให้ระมัดระวังและทำการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนจะส่งมอบสินค้าต่อไป.