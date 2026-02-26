หนุ่มอุดรฯ ร้องสื่อถูกคู่กรณีใช้มีดแทงคอ-แทงหน้าอกเจ็บสาหัสแจ้ง ตร.มาบตาพุด คดีไม่คืบ

ระยอง- หนุ่มอุดรฯร้องสื่อ ถูกคู่กรณีใช้มีดแทงคอ-แทงหน้าอกจนปอดทะลุบาดเจ็บสาหัสต้องรักษาตัวในห้อง ICU นำคลิปหลักฐานจับภาพใบหน้าชัดแจ้ง ตร.มาบตาพุด ครบหนึ่งเดือนคดีไม่คืบหวั่นถูกก่อเหตุซ้ำ
วันนี้ (26 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจาก นายเสกสรร สมใจ อายุ 34 ปี และ น.ส.มยุรี สมใจ อายุ 26 ปี สองสามีภรรยา ชาว จ.อุดรธานี ซึ่งทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งพื้นที่ จ.ระยอง และได้เช่าห้องพักอยู่ในซอยประปา 1 เขตเทศบาลนครมาบตาพุด อ.เมืองระยอง ว่าถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่คดีไม่คืบ
โดยบอกว่าเมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมาตนเองและภรรยาได้พากันไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตซึ่งจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง กระทั่งเวลาประมาณ 23.00 น. ตน ขณะกำลังนั่งดื่มกินอยู่กับเพื่อนชาย-หญิงประมาณ 7-8 คน และระหว่างที่ตนเองได้เดินไปตามเพื่อนที่กำลังเต้นสนุกสนานอยู่หน้าเวทีเพื่อที่กลับที่พัก ได้ชนชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งดื่มกินอยู่กับพรรคพวกประมาณ 7-8 คน
หลังเกิดเหตุตนเองกล่าวขอโทษเพื่อให้จบกันไป แค่ชายคนดังกล่าวพร้อมเพื่อนอีกคนกลับเดินตามตนมาที่หน้าเวที และชกต่อยตนเอง ซึ่งชายคนที่ถูกตนเองเดินชนได้ชักอาวุธมีดพกสั้นแทงเข้าที่หน้าอกซ้ายและแทงคอของตนเอง ก่อนจะพากันวิ่งหลบหนีไป
" ขณะเกิดเหตุคนที่มาเที่ยวงานได้ถ่ายคลิปไว้ได้ และเพื่อนได้พาผมส่ง โรงพยาบาล เพราะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องนอนรักษาตัวใน ICU กว่า 3 วัน เนื่องจากแผลแทงที่หน้าอกซ้ายทะลุถึงปอด ส่วนบริเวณคอที่ถูกแทงก็หวิดถูกเส้นเลือดใหญ่จนต้องเย็บ 5 เข็ม เมื่ออาการดีขึ้นจึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ สภ.มาบตาพุด เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจพสอบซึ่งก็พบมีดสั้นที่หล่นในจุดเกิดเหตุ และยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปรากฏภาพผู้ก่อเหตุชัดเจน"
แต่ขณะนี้ผ่านมานานหนึ่งเดือนแล้ว ตำรวจก็ยังไม่สามารถตามจับตัวคนก่อเหตุได้จึงหวั่นว่าผู้ก่อเหตุจะกลับมาทำร้ายตนเองและอาจก่อเหตุลักษณะแบบนี้กับคนอื่นอีก เนื่องจากผู้ก่อเหตุมักจะพกอาวุธมีดติดตัวตลอดเวลาด้วย
" ฝากวอนตำรวจ สภ.มาบตาพุด เร่งติดตามจับกุมเพราะในคลิปที่ใช้เป็นหลักฐานเห็นใบหน้าชัดเจน และขอให้ตามจับตัวให้ได้เร็วที่สุดซึ่งตนเองจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด" นายเสกสรร กล่าว