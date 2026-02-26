ด่วน! ขบวนการขนแรงงานเถื่อนซิ่งหนีตำรวจเข้าเมืองกาญจน์ เสียหลักพลิกคว่ำ เจ็บระนาว 23 ราย

กาญจนบุรี - รถกระบะขนแรงงานต่างด้าวกว่า 50 ชีวิต ซิ่งหลบหนีตำรวจทางหลวงจากไทรโยคเข้าเมืองกาญจน์ ก่อนเสียหลักเฉี่ยวชนรถชาวบ้าน พลิกคว่ำตกข้างทาง บาดเจ็บ 23 ราย อาการหนัก 1 ราย เร่งส่ง รพ.พหลพลพยุหเสนา
วันนี้ (26 ก.พ.) พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. และ พ.ต.ต.กฤษฎา พ่วงปาน สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. สั่งการให้กำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจนำรถวิทยุตรวจการณ์ออกลาดตระเวนในพื้นที่ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
กระทั่งเวลาประมาณ 07.00 น. พบรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน 3 ฒม 5961 กรุงเทพมหานคร บรรทุกแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ขับหลบหนีการจับกุมจากพื้นที่อำเภอไทรโยค มุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีด้วยความเร็วสูง
เมื่อมาถึงบริเวณบ้านหนองสามพราน หมู่ 9 ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รถคันดังกล่าวเกิดเสียหลักเฉี่ยวชนรถประชาชน ก่อนพุ่งตกข้างทางและพลิกคว่ำ ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวทั้งชายและหญิงได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ เร่งเข้าช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ยอดผู้บาดเจ็บล่าสุดจำนวน 23 ราย แบ่งเป็น อาการไม่รุนแรง 16 ราย อาการปานกลาง 6 ราย อาการหนัก 1 ราย
เบื้องต้นทราบว่ารถคันดังกล่าวบรรทุกแรงงานต่างด้าวมาประมาณ 50–60 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย และขยายผลถึงเครือข่ายผู้ว่าจ้างและผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการ ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป