สมพระเกียรติ!นักธุรกิจดังพิด’โลก สำนึกพระคุณสร้างเมืองสองแคว ยกงาช้างคู่งามค่านับล้านถวาย “พระองค์ดำ”

เผยแพร่: ปรับปรุง: โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พิษณุโลก – ด้วยสำนึกวีรกรรมยิ่งใหญ่”พระองค์ดำ”ทรงสร้างเมือง..นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเมืองสองแคว ทำบ้านจัดสรรบนแผ่นดินพระนเรศวร น้อมถวายงาช้างไทยคู่งามประเมินค่ามิได้ วางหน้าพระบรมรูป “สมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทน์” ผอ.รร.ชาย - ผู้แทนสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัยร่วมรับมอบ-ประกอบพิธีบวงสรวงสมพระเกียรติเกียรติ


นายกฤษณวัชญ์ เดชศรี นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรเดอะ คริสตัล พิษณุโลก เปิดเผยว่า ตนพร้อมครอบครัว ได้ประกอบพิธีบวงสรวง หน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ โดยนำงาช้างจำนวน 2 กิ่ง ที่ขึ้นทะเบียนการครอบครองงาช้างจากกรมอุทยานแห่งชาติ ถวายราชสักการะด้วยงาช้างที่ประเมินราคามิได้ ประดิษฐานไว้เบื้องหน้าองค์ดำ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เนื่องจาก พระองค์ดำทรงสร้างเมืองสองแคว และสร้างประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ ขณะที่ครอบครัวตนประกอบธุรกิจแผ่นดินเมืองสองแคว กระทั่งประสพความสำเร็จจากหมู่บ้านต่างๆ ล่าสุดโครงการจัดสรรเดอะคริสตัล และยังมีแลนด์แบงก์หรือที่ดินจะลุยธุรกิจต่อไปอีก

ด้วยความน้อมสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณ วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ “พระองค์ดำ” ที่ต่อสู้ปกปักรักษ์แผ่นดินไทยสืบมา จึงนำงาช้าง 1 คู่พร้อมฐาน เก่าเก็บที่ได้มาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่ออายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี ราคาประเมินมิได้ ถวายต่อพระองค์ท่านไว้เสริมบารมีองค์พระนเรศวร เคียงคู่กับงาช้างชุดเก่า(น้ำตาลคล้ำ) ที่ผลิตจากเรซิ่น ซึ่งยังคงวางอยู่ด้วยไม่ได้แตะต้องเคลื่อนย้ายใดๆ


พิธีบวงสรวงต่อหน้าศาลสมเด็จฯ จัดขึ้นวานนี้ (25 ก.พ.69) ได้เชิญบุคคลสำคัญร่วมพิธีและเป็นสักขีพยาน อาทิ นายสุจินต์ ขำไชโย ผู้พิพากษาอาวุโส นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ผู้ดูแลรับผิดชอบศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย เป็นต้น

อนึ่งในการมอบงาช้างครั้งนี้ ได้มีการลงนามบันทึกการส่งมอบ-รับมอบ ระหว่างครอบครัวเดชศรี กับนายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม มีข้อความบางตอนว่า "งาช้างจำนวน 1 คู่ หรือ 2 กิ่ง ใบรับรองการครอบครองงาช้างเลขที่ DNP A 244460 และ DNP A 244461 พร้อมฐานตั้ง เพื่อประดิษฐานไว้ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในเขตพระราชวังจันทน์ โดยห้ามมีให้มีการขนย้ายออกจากสถานที่ หรือ หากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายงาช้างต้องได้รับความยินยอมจากผู้มอบไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้รับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว"


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคางาช้างไทย แพงลิ่วเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100,000 บาท อยู่กับความความเก่าและสมบูรณ์ ยิ่งหากเป็นงาช้างไทยชิ้นใหญ่ วางเป็นคู่ของแท้ๆ ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมอุทยานฯแล้ว ครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย ราคาสูง หายาก หากน้ำหนักคู่ละ 15 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาจะสูงเกิน 1.5 ล้านบาท


