ดวลเดือดกลางถนนท่าวังผา! ชายคลั่งยิงใส่ตำรวจ 4 นัด ก่อนถูกวิสามัญดับ

น่าน – คาดปมแค้นฝังใจหลังถูกจับส่งบำบัดหลายครั้ง..ชายวัย 36 ปี พ่อของลูกวัยขวบเศษ-เคยได้รับใบประกาศยกย่องระดับจังหวัด เสพยา-ดื่มเหล้าแล้วคลั่ง ห้อยกระสุนคาดเอวบึ่ง จยย.ตามหา ตร.ในหมู่บ้าน พอ จนท.พยายามเข้าระงับเหตุกลับยิงใส่ 4 นัดซ้อน จนต้องยิงตอบโต้รอบแรกกระสุนโดนคนซ้อนท้าย เจ้าตัวยังหนี-ยิงตำรวจซ้ำ ก่อนโดนวิสามัญดับคาถนนท่าวังผากลางดึก
พล.ต.ต.ดเรศ กัลยา ผบก.ภ.น่าน ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุกลางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4022 พื้นที่บ้านฮวก หมู่ 4 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา(25 ก.พ.69) หลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรท่าวังผา วิสามัญชายวัย 36 ปี ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่ตำรวจระหว่างหลบหนี
โดยผู้เสียชีวิตคือ นายภัทรกร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี คาดว่าเสพยาบ้ามาด้วย และร่วมวงดื่มชายวัย 63 ปี ภายในหมู่บ้าน แล้วคลุ้มคลั่งเอะอะโวยวาย ก่อนขับรถจักรยานยนต์ตระเวนตามหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งซึ่งมีบ้านพักอยู่ในหมู่บ้าน แต่ไม่พบตัว ระหว่างทางได้ข่มขู่ภรรยาของตำรวจรายดังกล่าว โดยนำลูกกระสุนออกจากกระเป๋าคาดเอว ถามว่าจะ “เอาเม็ดไหน” สร้างความหวาดผวาให้ชาวบ้านอย่างมาก จนมีการแจ้งตำรวจเข้าระงับเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัว ชายรายดังกล่าวกลับเร่งเครื่องหลบหนี มุ่งหน้าไปทางบ้านนาหนุน ซึ่งเป็นเขตชุมชนขนาดใหญ่ ระหว่างทางรถจักรยานยนต์ล้ม เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ แต่ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด .38 ยิงใส่ตำรวจ 4 นัด กระสุนถูกหม้อน้ำและกระจกรถสายตรวจ
ตำรวจจึงยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัว กระสุนถูกเพื่อนที่ซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บ 1 นัด แต่ผู้ก่อเหตุยังลุกขึ้นขับรถหนีต่อ และยิงใส่รถที่ขับสวนมา รวมถึงรถตำรวจที่เข้ามาสนับสนุนกำลัง กระทั่งเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ยิงตอบโต้ 2 นัด กระสุนถูกผู้ก่อเหตุจนรถล้มลงกลางถนน เจ้าตัวยังพยายามบรรจุกระสุนเพื่อยิงต่อสู้ ก่อนล้มฟุบจมกองเลือด เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตรวจสอบในกระเป๋าคาดเอวพบปลอกกระสุน ซองบรรจุยาบ้า อุปกรณ์เสพ แต่ไม่พบยาเสพติด คาดว่าเสพจนหมดก่อนเกิดเหตุ
พล.ต.ต.ดเรศ ผบก.ภ.น่าน เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตเคยเป็นคนดี มีครอบครัวอบอุ่น เป็นพ่อของลูกวัยขวบเศษ และเคยได้รับใบประกาศยกย่องจากจังหวัดน่าน แต่ภายหลังเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถูกส่งบำบัดที่โรงพยาบาลน่าน 3 ครั้ง และถูกควบคุมสงบสติอารมณ์หลายครั้ง ก่อนหน้านี้เคยมีพฤติกรรมคลุ้มคลั่ง อ้างตนเป็นทหารของพระเจ้าตาก ถือมีดรำดาบกลางหมู่บ้าน และถูกนำตัวส่งบำบัด คาดว่าอาจเกิดความฝังใจกับเจ้าหน้าที่ จนนำไปสู่เหตุรุนแรงในครั้งนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินการตามขั้นตอนตรวจสอบการใช้อาวุธปืนตามระเบียบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย .