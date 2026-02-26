กลุ่มแปลงใหญ่ถั่วแระญี่ปุ่นเมืองอุทัยยิ้ม ต่อยอดปลูกพืชหนีแล้งก้าวสู่ยุค AI คัดเกรดแทนคน

อุทัยธานี - เผยกรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรกรเมืองอุทัยกลุ่มแปลงใหญ่ถั่วแระญี่ปุ่นยิ้มได้ ทั้งเก็บเกี่ยวฟรี-ราคาคงที่-70 วันรับเงินส่งออก..หลังต่อยอดจากเปลี่ยนปลูกหนีแล้งแทนนาปรัง-พืชผลอื่นราคาผันผวน ก้าวสู่ยุค AI กับเครื่องคัดเกรด เพิ่มความแม่นยำ-ลดแรงงานที่เหลือแต่ผู้สูงอายุในชุมชน
ขณะนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ถั่วเหลืองฝักสด เลขที่ 85 หมู่ 4 บ้านดงประดาพระ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้ยกระดับการผลิตสู่ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยการสั่งซื้อเครื่องคัดแยกคุณภาพระบบ AI รุ่น Deep Learning Sorter Room We Focus Quality จากจีน มูลค่า 6 ล้านบาท เพื่อใช้คัดเกรดและแยกเมล็ดถั่วแระญี่ปุ่นอย่างแม่นยำ รวดเร็ว และได้มาตรฐานส่งออก
ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่เริ่มหันมาปลูกถั่วแระญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีตลาดรองรับแน่นอน ราคาคงที่ และบางปีสูงกว่า 19 บาทต่อกิโลกรัม สร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ครัวเรือนภายในเวลาเพียง 70 วัน นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสานกับเกษตรกรรมท้องถิ่น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดอุทัยธานี
นายวันชัย ชีวระ อายุ 61 ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนื่องจากแรงงานในพื้นที่ขาดแคลน คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัด เหลือเพียงผู้สูงอายุในชุมชน ทำให้การคัดแยกเมล็ดด้วยแรงงานคนไม่เพียงพอ เครื่อง AI ดังกล่าวสามารถตรวจจับและคัดแยกเมล็ดเสียออกจากเมล็ดคุณภาพสำหรับส่งออกได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดระยะเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กลุ่ม
สำหรับฤดูกาลผลิตปีนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมปลูกถั่วเหลืองฝักสดหรือถั่วแระญี่ปุ่นจำนวน 290 ราย เพิ่มขึ้นจากเดิม 190 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 15,000 ไร่ ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองฉาง และอำเภอลานสัก โดยเป็นการปลูกในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เพื่อทดแทนการทำนาปรังที่มีต้นทุนสูง ใช้น้ำน้อย และมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 60-70 วัน ก่อนเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
นายวันชัยกล่าวอีกว่า ปีนี้ถือเป็นปีทองของกลุ่ม เนื่องจากมีบริษัทเอกชนรับซื้อผลผลิตทั้งหมด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นถั่วเหลืองฝักสดแช่แข็งส่งออกญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีความเข้มงวดด้านความปลอดภัยทางอาหารสูง โดยเฉพาะเรื่องสารเคมีตกค้าง ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของคนในชุมชนที่ร่วมกันผลิตถั่วแระคุณภาพดีจนสามารถส่งออกให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้อย่างภาคภูมิ
ด้านนายรณชัย โตใหญ่ อายุ 33 ปี เกษตรกรในพื้นที่ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง เปิดเผยว่า เดิมปลูกข้าวโพดส่งออก แต่เจอปัญหาราคาผันผวน บางครั้งขาดทุน จึงหันมาปลูกถั่วแระญี่ปุ่นแทน ตอนนี้ปลูกอยู่ 20 ไร่ ทางกลุ่มรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 19 บาท พร้อมจัดรถเกี่ยวให้ฟรีถึงแปลงเพาะปลูก ทำให้มีรายได้มั่นคงกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น และมีเงินเหลือเก็บออม