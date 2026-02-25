ทหาร–กสทช.บุกยึดสถานีฐานเถื่อนชายแดนกาญจน์ ลอบปล่อยสัญญาณมือถือข้ามแดน

กาญจนบุรี - ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ สนธิกำลังฝ่ายปกครอง–ตำรวจ ตรวจค้นตามหมายศาล พบอุปกรณ์กระจายสัญญาณครบชุด เตรียมรื้อถอน–เอาผิดผู้เกี่ยวข้อง
วันนี้(25 ก.พ.) พล.ต.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะผู้บัญชาการ กองกำลังสุรสีห์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบปล่อยสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนไปประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมาย
ปฏิบัติการดังกล่าวนำโดย พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า พร้อมด้วย พันเอก ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า นายวีรพนธ์ ศรีนวล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 1, ฝ่ายปกครอง อ.สังขละบุรี และ สภ.สังขละบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่เอกชนรายหนึ่ง ในพื้นที่ซอยเกษตร 8 หมู่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามหมายค้นศาลจังหวัดทองผาภูมิ
จากการตรวจสอบพบว่า สถานีฐานดังกล่าวมีการปล่อยสัญญาณออกไปทางฝั่งประเทศเมียนมา และติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย เสาอากาศ 4 ต้น, อุปกรณ์ Remote Radio Unit 6 เครื่อง, แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 3 ลูก, ชุดจ่ายไฟ 3 เครื่อง และสายนำสัญญาณจำนวนหนึ่ง ก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี ตรวจสอบเชิงเทคนิคและใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
ภายหลัง สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ได้รายงานผลไปยังส่วนกลาง เพื่อพิจารณาดำเนินการรื้อถอนเสาสัญญาณดังกล่าวตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป.