ราชบุรี เตรียมจัดใหญ่ “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง” เลื่อนวันจัดปลายมีนา หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ–ท่องเที่ยว

ราชบุรี - จังหวัดราชบุรี ประชุมสรุปแผนงานครบทุกมิติ เตรียมจัดใหญ่ “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง” ทั้งขบวนแห่ เวทีกลาง คอนเสิร์ต ร้านมัจฉากาชาด พร้อมมาตรการจราจร–ความปลอดภัย คาดเงินสะพัดคึกคัก
วันนี้( 25 ก.พ.) นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2569” ครั้งที่ 1 เพื่อสรุปความพร้อมและกำหนดรูปแบบการจัดงานให้เป็นระบบ ที่ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เดิมกำหนดจัดระหว่างวันที่ 6–15 มีนาคม 2569 แต่จังหวัดมีมติเลื่อนเป็นวันที่ 20–29 มีนาคม 2569 ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงงานสมโภชศาลหลักเมือง และลดผลกระทบด้านการจราจรจากโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในพื้นที่
ในการประชุม แต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าการเตรียมงานอย่างเข้มข้น ครอบคลุมทั้งพิธีบวงสรวง พิธีเปิด ขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวด เวทีกลางทุกค่ำคืน คอนเสิร์ต การออกร้านสินค้า OTOP และของดีเมืองโอ่ง รวมถึงกิจกรรมสำคัญอย่างร้านมัจฉากาชาดและสลากกาชาด เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล
นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนผังพื้นที่ ระบบไฟฟ้า–ประปา การบริหารจัดการจราจร มาตรการรักษาความปลอดภัย หน่วยปฐมพยาบาล และแผนประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกจังหวัด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
ทั้งนี้ งานดังกล่าวถือเป็นมหกรรมประจำปีที่รวบรวมของดี วิถีวัฒนธรรม และความบันเทิงไว้อย่างครบครัน คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และสร้างรายได้หมุนเวียนให้จังหวัดอย่างคึกคักอีกครั้ง.