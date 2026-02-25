ระทึกกลางทาง! แรงงานเมียนมาท้องแก่คลอดลูกบนรถกู้ภัยอยุธยา ปลอดภัยทั้งแม่ลูก คอหวยไม่พลาดแห่ส่องทะเบียน

พระนครศรีอยุธยา - กู้ภัยเร่งช่วยสาวต่างชาติใกล้คลอดจากแคมป์คนงาน ส่ง รพ.ไม่ทัน เด็กหญิงลืมตาดูโลกบนรถกู้ชีพ แข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดภัยทั้งแม่-ลูก
เย็นวันนื้ (25 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ สมาคมอยุธยารวมใจ รับแจ้งเหตุหญิงแรงงานชาว เมียนมา มีอาการเจ็บท้องใกล้คลอด ภายในแคมป์คนงานพื้นที่หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จึงเร่งนำรถกู้ชีพเข้าช่วยเหลือเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
ในที่เกิดเหตุพบ นาง NI MAR WIN อายุ 37 ปี อยู่ในอาการเจ็บท้องถี่ เจ้าหน้าที่จึงรีบนำขึ้นรถมุ่งหน้าไปยัง โรงพยาบาลอุทัย ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด แต่ระหว่างทางล่ามที่โดยสารมาด้วยกันได้ตะโกนแจ้งว่าเด็กคลอดออกมาแล้ว เจ้าหน้าที่จึงจอดรถข้างทาง ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมประสานทีมแพทย์โรงพยาบาลอุทัยเข้าช่วยเหลือทำคลอดต่อบนรถกู้ชีพ
โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที ทารกคลอดออกมาอย่างปลอดภัย เป็นเด็กผู้หญิงร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ก่อนนำตัวแม่และลูกส่งโรงพยาบาลเพื่อดูแลอาการต่อไป
นายธนะฉัตร มณีเรือง เจ้าหน้าที่กู้ภัย เปิดเผยว่า ขณะรับแจ้งเหตุรีบนำรถออกช่วยเหลือทันที เพราะผู้ป่วยมีอาการใกล้คลอดเต็มที่ ระหว่างทางเด็กคลอดกะทันหัน จึงต้องจอดรถทำคลอดฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นความดีใจของทีมกู้ภัยที่สามารถช่วยชีวิตเด็กให้ลืมตาดูโลกได้อย่างปลอดภัย แม้จะเป็นแรงงานต่างชาติ แต่ทุกชีวิตมีค่าเท่ากัน
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่พลาดจดเลขทะเบียนรถกู้ชีพ หมายเลข บว 7520 พระนครศรีอยุธยา หวังนำไปเสี่ยงโชคงวดถัดไปตามความเชื่อส่วนบุคคล.