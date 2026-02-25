“จ่าคิงส์” พาครอบครัวร้องผู้การอยุธยา คาใจคดี “นายหมอ” ตายปริศนา 2 ปี ผลชันสูตรขัดแย้ง ยันยังไม่เผาศพจนกว่าความจริงปรากฏ

พระนครศรีอยุธยา - ญาติไม่เชื่อ “จ่าคิงส์” พาครอบครัวร้องผู้การอยุธยา คาใจคดี “นายหมอ” เสียชีวิตธรรมชาติ หลังผลตรวจ 2 สถาบันต่างกัน ชี้มีรอยช้ำ–สมองบาดเจ็บ ขอรื้อคดีหาความจริง
วันนี้( 25 ก.พ.) “จ่าคิงส์” หรือ แตงทิม สะพานใหม่ พา นางสุดใจ แสนสุข อายุ 65 ปี มารดา พร้อมญาติของ นายชัชพิมุข แสนสุข หรือ “นายหมอ” อายุ 41 ปี ผู้เสียชีวิต เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ พล.ต.ต. สุราวุฒิ แสงรุ่งเรือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังคดีเสียชีวิตปริศนาผ่านมากว่า 2 ปี แต่ยังไม่คลี่คลาย ที่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครอบครัวผู้เสียชีวิตระบุว่า คดีเกิดขึ้นในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบางไทร เดิมผลชันสูตรจาก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ระบุเสียชีวิตจากสาเหตุธรรมชาติ แต่ครอบครัวยังคาใจ จึงขอส่งตรวจซ้ำที่ โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งผลระบุอาจเกิดจากสมองได้รับบาดเจ็บจากของแข็ง ทำให้เกิดข้อสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิต
น.ส.นาถยา น้องสาวผู้ตาย เปิดเผยว่า พี่ชายเสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 หลังถูกพบร่างกลางทุ่งนา โดยมีร่องรอยฟกช้ำหลายแห่ง และก่อนพบศพมีพยานได้ยินเสียงคล้ายปืนดังหลายนัด อีกทั้งผู้พบศพเป็นคู่กรณีที่มีปัญหากันก่อนหน้า ทำให้ครอบครัวเชื่อว่าอาจเป็นเหตุฆาตกรรม
ด้านมารดาผู้เสียชีวิตกล่าวทั้งน้ำตาว่า ครอบครัวเก็บศพลูกไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจมานาน 2 ปี เพราะต้องการรอความชัดเจนของคดี และจะยังไม่ฌาปนกิจจนกว่าความจริงจะปรากฏ
รายงานข่าวระบุว่า ล่าสุดพนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้อัยการในฐานะ “ตายผิดธรรมชาติแต่ไม่ทราบผู้กระทำ” ขณะที่ทางตำรวจระดับจังหวัดรับเรื่องร้องเรียนไว้ พร้อมนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อสงสัยของครอบครัวรวม 15 ประเด็น และพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไป