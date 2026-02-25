ผู้การนครปฐมลุยตรวจ สภ.บางเลน สั่งเข้มกวาดล้างปืนเถื่อน–อาวุธสงคราม ย้ำมาตรการเชิงรุกสร้างความปลอดภัยประชาชน

นครปฐม - ผบก.ภ.จว.นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมกำลังพล–ยุทธวิธี Six Man Team กำชับทุกหน่วยยกระดับปราบอาชญากรรมรุนแรง พร้อมช่วยเหลือตำรวจบาดเจ็บตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน”
วันนี้( 25 ก.พ.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจภูธรบางเลน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน พร้อมสุ่มตรวจการติดตั้งแอปพลิเคชัน Police Care ของข้าราชการตำรวจในสังกัด และชมการฝึกยุทธวิธีของชุดปฏิบัติการ Six Man Team (Basic S.W.A.T.) สำหรับระงับเหตุฉุกเฉิน
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มี พ.ต.อ.อภิศักดิ์ กำเนิด ผกก.สภ.บางเลน พร้อมคณะนายตำรวจให้การต้อนรับ โดยผู้บังคับการฯ ได้กำชับกำลังพลให้เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อาวุธประจำกาย อุปกรณ์ประจำรถ และทักษะยุทธวิธี เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามแผนเผชิญเหตุ (S.O.P.)
พล.ต.ต.พิทักษ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันแนวโน้มอาชญากรรมมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน จึงสั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การกำกับของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 ให้ยกระดับการปราบปรามอาวุธปืน เครื่องกระสุน และอาวุธสงครามอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเน้นมาตรการเชิงรุกตามนโยบาย “ปะ ฉะ ดะ” ให้เพิ่มความเข้มข้นด้านสืบสวนหาข่าว วิเคราะห์สถิติคดีและข้อมูลสายด่วน 191 เพื่อวางแผนปิดล้อมตรวจค้น พร้อมตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะในลักษณะเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเส้นทางเข้า–ออก จุดล่อแหลม สถานบริการ และสถานที่สาธารณะ รวมถึงตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และมาตรการคัดกรองบุคคล
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมยังได้เดินทางไปเยี่ยม ด.ต.กิจตรี โถทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางเลน ซึ่งพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจ ตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน – พิทักษ์ รักษ์ ประชา” ที่มุ่งดูแลสวัสดิการตำรวจและครอบครัวอย่างทั่วถึง.