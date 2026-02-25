นักเตะทีมหมอนทองวิทยานับร้อยชีวิตเคว้งไร้ทิศทางหลัง อ.สกล ไม่ไปต่อส่วนสาเหตุยังเป็นปริศนา

ฉะเชิงเทรา – นักเตะทีมหมอนทองวิทยานับร้อยชีวิต เคว้งไร้ทิศทางหลัง อ.สกล ไม่ไปต่อ ทำทีมขาดการควบคุม เด็กหลายคนตื่นสายไปโรงเรียนแทบไม่ทันเวลา เช้า-เย็นไม่มีการฝึกซ้อมเหมือนเคย ขณะมูลเหตุการออกจากทีมยังเป็นปริศนาที่ไม่มีใครอยากพูดถึง
ภายหลังจากที่ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ เฮดโค้ชคนดังทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้ประกาศยุติบทบาทหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา โดยอ้างว่าตนเองโดนยกเลิกสัญญาแบบกระชั้นชิด ทั้งๆที่ตนเองอยากจะเดินไปต่อให้ครบตามสัญญา 4 ปี เพราะต้องการรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้
โดยมีรายงานว่า อ.สกล เตรียมย้ายไปคุมทีมลูกหนังของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อปั้นทีมระดับเยาวชนอีกครั้งจนสร้างความสนใจในหมู่แฟนบอลนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมากนั้น
วันนี้ ( 25 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสำรวจบรรยากาศบริเวณแคมป์พักนักกีฬาและสนามฝึกซ้อมฟุตบอล ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา หลังไร้เงา อ.สกล พบว่าในช่วงเช้าและเย็นช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ไม่มีนักกีฬาหรือนักเตะของทีมที่มีจำนวนกว่า 100 ชีวิต ออกมาฝึกซ้อมหรือวิ่งออกกำลังกายเหมือนเช่นเคย
จากการสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงทราบว่า หลังเกิดกระแสข่าว อ.สกล จะไม่ได้อยู่ร่วมทีมฟุตบอลหมอนทอง ก็ทำให้ในช่วง3-4 วันที่ผ่านมาไม่มีใครมาปลุกนักกีฬาให้ลุกขึ้นมาฝึกซ้อมหรือออกมาวิ่งเหมือนอย่างที่เคยทำ จนทำให้เด็กๆ ต่างพากันตื่นสายและหลายรายไม่โรงเรียนเกือบไม่ทัน เช่นเดียวกับในช่วงเย็นที่เคยมีการฝึกซ้อมในเวลาประมาณ 16.00 -20.30 น. ก็ต้องหยุดไป
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่มีใครทราบแน่ชัด โดยชาวบ้านบางรายบอกว่า อ.สกล ถูกคณะกรรมการของชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา ไล่ออกจากทีมและให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่โค้ชผู้ฝึกสอนนักกีฬาในทันที หลังกลับจากการไปออกงานร่วมกับมาดามคนหนึ่ง โดยมีเพียงกระแสข่าวว่า อ.สกล จะขอใช้เวลาอยู่ต่อกับชมรมฯ อีกระยะ จนหมดภาคเรียน แต่ยังไม่มีใครทราบถึงมูลเหตุที่แน่ชัด
กระทั่ง อ.สกล ได้เดินทางไปออกรายการโทรทัศน์ช่องผู้จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน และให้ข้อมูลว่าเตรียมที่จะย้ายไปอยู่กับทีม โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ใน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมนักเตะชุด 7 HD และนักเตะชั้นนำชุดแนวหน้าของทีมอีกจำนวนหนึ่ง
รวมทั้งการเข้าไปนมัสการ พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. (ศิริวัฒน์ สิริวฑฒโน) เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันก่อนที่ทำให้หลายคนมองว่าอาจมีปมเกี่ยวกับมุมทางด้านศาสนา เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ หรืออาจเกี่ยวกับการออกกฎควบคุมนักฟุตบอลและบุคลากรในทีมของชมรมญฯ อย่างเข้มงวดมากเกินไป
เช่นเดียวกับ นายสุทัศน์ อินเจริญ หรือ โค้ชยอร์ก ผู้ช่วยโค้ชทีมหมอนทอง ได้ปฏิเสธที่จะพูดถึงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และได้บอกเพียงสั้นๆ ว่าตนเองพร้อมที่จะย้ายทีมไปกับ อ.สกล ด้วยก่อนที่จะรีบเดินหนีผู้สื่อข่าวไป