ศิษย์ “อาจารย์แดง วัดเขาลัง” เฮงถูกรางวัลที่ 1 สลากกาชาดลพบุรี รับกระบะ 4 ประตู

ลพบุรี - สาวเมืองลพบุรีดวงเฮง หมายเลข 00926 รับรถปิกอัพรางวัลใหญ่ เผยก่อนซื้อเพิ่งไปขอพรพระอาจารย์ดัง เตรียมนำรถใช้ทำมาหากิน
วันนี้( 25 ก.พ.) นาย**วีรพงศ์ ฤทธิ์รอด** ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นประธานมอบรางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ 4 ประตู ให้แก่ผู้โชคดีจากการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2569 โดยมีนาย**พิษณุ ประภาธนานันท์** ปลัดจังหวัด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมเป็นสักขีพยาน ที่หน้าสำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จ.ลพบุรี
ผู้ได้รับรางวัลคือ น.ส.สุรีย์ แสงวงษ์งาม ชาว ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี ผู้ถูกรางวัลหมายเลข 00926 ซึ่งเปิดเผยด้วยความดีใจว่า ตนเป็นลูกศิษย์ของพระครูสุทรปรีชากิจ หรือ “อาจารย์แดง” เจ้าอาวาสวัดเขาลัง อ.โคกสำโรง และก่อนหน้านี้ได้ไปกราบขอพร จากนั้นจึงมีผู้นำสลากมาจำหน่ายให้ และปรากฏว่าถูกรางวัลใหญ่ ได้รถกระบะ 4 ประตู โดยตั้งใจจะนำไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้
ทั้งนี้ ผู้ถูกรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยต้องนำสลากฉบับจริงพร้อมบัตรประชาชนมาติดต่อ ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. – 30 เม.ย.2569 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30–16.30 น. โทร. 036-770007
รายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดครั้งนี้ จะนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีในทุกมิติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดต่อไป.