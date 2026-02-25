ตำรวจคลองลึก จัดซ้อมเสมือนจริงแผนรับมือเหตุคนคลุ้มคลั่งในโรงเรียนชายแดนสระแก้ว

สระแก้ว- ตำรวจ สภ.คลองลึก ร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่จัดซ้อมเสมือนจริงแผนรับมือเหตุคนคลุ้มคลั่งบุกโรงเรียนแนวชายแดนสระแก้ว สร้างความพร้อมครู-นักเรียนรับมือตามหลักการ “หนี–ซ่อน–สู้” เพื่อความปลอดภัย
วันนี้ ( 25 ก.พ.)เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว ได้บูรณาการการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือบุคคลวิกลจริตคุ้มคลั่งบุกเข้าสถานศึกษา ตามหลักการ “หนี–ซ่อน–สู้” ที่โรงเรียนบ้านโคกสะแบง ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในการนรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่โรงเรียนชายแดน
การซักซ้อมแผนในครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ชูชาติ คงเมือง ผู้กำกับการ สภ.คลองลึก และผู้บังคับบัญชา รวมทั้งหัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม สั่งการ และกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนสถานการณ์จริง
สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานจราจร เจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยที่ 1203 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภออรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม
โดยได้จำลองเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียนกำลังจัดกิจกรรมอบรมวินัยจราจรภายในโรงเรียน ก่อนจะมีชายแปลกหน้าเดินเข้ามาในพื้นที่ มีพฤติกรรมโวยวายเสียงดัง และถือไม้กอล์ฟอยู่ในมือ ครูผู้ดูแลกิจกรรมสังเกตเห็นความผิดปกติ จึงตัดสินใจดำเนินการตามแผน “หนี–ซ่อน–สู้” อย่างเคร่งครัด รีบนำนักเรียนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัย ปิดกั้นพื้นที่ และแจ้งเหตุไปยังสายด่วน 191 ทันที
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบลท่าข้ามเข้าตรวจสอบเป็นชุดแรก ทำหน้าที่ประเมินสถานการณ์และเจรจาถ่วงเวลา ก่อนที่กำลังสนับสนุนจากชุดสืบสวนปฏิบัติการเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่ทหารพรานจะเข้าพื้นที่ วางแผนควบคุมสถานการณ์อย่างรอบคอบ และลำเลียงนักเรียนกับครูออกจากพื้นที่จนอยู่ในความปลอดภัยทั้งหมด
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดป้องกันปราบปรามร่วมกับตำรวจจราจร จัดกำลังพร้อมอุปกรณ์ไม้ง่าม เข้าควบคุมพื้นที่และใช้การเจรจาอย่างละมุนละม่อม จนสามารถควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวได้โดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สถานการณ์ยุติลงตามแผนเผชิญเหตุที่วางไว้
ผลการซักซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบ นักเรียนและครูมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างชัดเจน โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการซักซ้อมแผนลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความพร้อม ความมั่นใจ และยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา...