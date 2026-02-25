ตร.ล่าระทึก! รถต้องสงสัยเอี่ยวขนยาบ้า 2 ล้านเม็ด หนีด่านฯ ห้วยไร่ ย้อนเข้าพื้นที่ลำปาง จับได้ 1 อีกหนึ่งทิ้งรถหนี

ลำปาง - ตำรวจระดมไล่ล่าระทึก..รถต้องสงสัยเอี่ยวขนยาหนีด่านฯ ห้วยไร่ที่ยึดยาบ้าได้กว่า 2 ล้านเม็ด ก่อนย้อนเข้าพื้นที่ลำปาง สกัดจับเก๋งพร้อมคนขับได้แล้ว 1 ราย ส่วน SUV สีดำ พบคนขับทิ้งรถวิ่งหนีฝ่าป่าเข้าชุมชนยังไม่พบตัว
เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (25 ก.พ. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.เขลางค์นคร ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และ สภ.เมืองลำปาง เปิดปฏิบัติการไล่ติดตามรถยนต์ต้องสงสัย 2 คัน ประกอบด้วย รถยนต์ Chevrolet SUV สีดำ ทะเบียน จ.เชียงใหม่ และรถเก๋ง Mazda สีแดง หลังหลบหนีด่านตรวจห้วยไร่ จ.แพร่ แล้วย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่ จ.ลำปาง
ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับรถ Mazda สีแดง พร้อมผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่มาด้วยได้แล้ว ส่วนรถ Chevrolet SUV สีดำ คนขับได้ทิ้งรถไว้ ก่อนวิ่งหลบหนีเข้าไปในชุมชนป่าขาม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังปิดล้อมพื้นที่ในหมู่บ้าน เร่งกระจายกำลังค้นหาอย่างเข้มข้นแต่ยังไม่พบตัว
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการ ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลทางการ และเพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ดังกล่าว หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยลักษณะชาย สวมเสื้อลาย มีท่าทีพิรุธ ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที
เบื้องต้นมีรายงานว่ารถทั้ง 2 คันมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาบ้าได้ที่ด่านตรวจห้วยไร่ จ.แพร่ ประมาณ 2 ล้านเม็ด