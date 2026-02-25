สส.กาญจน์ 5 ที่นั่ง กกต.รับรองผลผ่านฉลุย “ภูมิใจไทย” 3 “เพื่อไทย” 2

กาญจนบุรี - กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตกว่า 95% ทั่วประเทศ รวม 396 คน โดย จ.กาญจนบุรี ทั้ง 5 เขต ได้รับการรับรองครบถ้วน เตรียมเข้ารับหนังสือรับรองปลายสัปดาห์นี้ ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
วันนี้ (25 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2568 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง มี สส.ได้ 5 ที่นั่ง ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ได้รับเลือก 3 ที่นั่ง และพรรคเพื่อไทย ได้รับเลือก 2 ที่นั่ง ดังนี้
•เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ (พรรคเพื่อไทย)
•เขตเลือกตั้งที่ 2 นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ (พรรคภูมิใจไทย)
•เขตเลือกตั้งที่ 3 นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน (พรรคภูมิใจไทย)
•เขตเลือกตั้งที่ 4 น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ (พรรคภูมิใจไทย)
•เขตเลือกตั้งที่ 5 นายพนม โพธิ์แก้ว (พรรคเพื่อไทย)
ร.ต.อ.พงษ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า กกต.ได้ประชุมพิจารณาตามมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดให้ประกาศผลได้เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด โดยต้องประกาศผลไม่เกิน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
ล่าสุด กกต.มีมติประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตทั่วประเทศจำนวน 396 คน ซึ่งรวมถึงผู้สมัคร สส.จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 5 เขตเลือกตั้งด้วย
ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับการเลือกตั้ง เดินทางไปรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00–16.30 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และระหว่างวันที่ 2–6 มีนาคม 2569 เวลา 08.30–16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ เพื่อให้ดำเนินการแทนได้ตามวันและเวลาดังกล่าว.