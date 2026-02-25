ขนลุก! วิญญาณผีสาวเข้าฝันหนุ่มลาว“บอกหิวข้าว”รุ่งเช้าเจอกะโหลก-ชิ้นส่วนกระดูกในสวนมะพร้าว

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ขนลุก! วิญญาณผีสาวสุดเฮี้ยนเข้าฝันหนุ่มลาวลูกจ้างสวนมะพร้าวใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี “บอก 26 ปีหิวข้าว ขอข้าวกิน” กระทั่งรุ่งเช้าเจอกะโหลกมนุษย์และชิ้นส่วนกระจัดกระจาย ตำรวจเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์สืบหาเป็นใคร
เมื่อเวลา 10.20 น. วันนี้ ( 25 ก.พ. ) ร.ต.อ. มะโนต ทิพย์เวช รอง สว. (สอบสวน) สภ.บางละมุง ได้รับแจ้งพบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ภายในสวนมะพร้าว ริมถนนบ้านนาวัง - โป่งสะเก็ด ใกล้เขาสองพี่น้อง ม.5 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมตำรวจชุดสืบสวน , ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี ( พฐ.) , แพทย์เวรโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯเมืองพัทยา
โดยพบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์กระจายบริเวณจุดที่กำลังมีการปลูกต้นมะพร้าวประกอบด้วย หัวกะโหลก 1 ชิ้น , ท่อนแขนด้านบน 2 ชิ้น , สะโพก 1 ชิ้นและชิ้นเล็ก ๆ อีกจำนวนหนึ่ง คาดว่าเจ้าของกระดูกน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2-3 เดือน และยังพบกระเป๋าเสื้อผ้าห่างจากจุดที่พบหัวกะโหลกประมาณ 10 เมตร ซึ่งภายในมีเสื้อผ้าผู้หญิง 6-7 ตัว แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ฟันธงได้ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงกระดูกมนุษย์ที่พบหรือไม่
ขณะที่ นายจำกัด อายุ 23 ปี ชาว สปป.ลาว ซึ่งเป็นคนงานสวนมะพร้าวและเป็นผู้พบโครงกระดูกมนุษย์ บอกว่าได้พบหัวกะโหลกมนุษย์ในช่วงเช้าขณะกำลังรดน้ำต้นมะพร้าวที่เพิ่งปลูกใหม่ ซึ่งในครั้งแรกคิดว่าเป็นของปลอม แต่เมือเข้าไปดูใกล้ๆ กลับพบว่าเป็นของจริง จึงรีบวิ่งไปบอกนายจ้าง
แต่ที่น่าขนหัวลุกกว่านั้นคือเรื่องเล่าของ นายจำกัด ที่บอกว่าในช่วงคืนก่อนพบหัวกะโหลก ตนเองได้ฝันเห็นหญิงสวมชุดขาว ไว้ผมบ๊อบ เดินเข้ามาหาและบอกว่า “หิวข้าว ขอข้าวกินหน่อย” และยังแนะนำตัวเองว่ามีอายุ 26 ปี ซึ่งในความฝันตนเองได้พยายามที่จะหาข้าวให้หญิงสาวคนดังกล่าวกิน
และเมื่อตื่นนอนตอนเช้าได้ออกมาทำงานในสวนมะพร้าวตามปกติ และได้พบเจอหัวกะโหลกมนุษย์ จึงทำให้นึกย้อนกลับไปคิดถึงความฝันที่เกิดขึ้น โดยเชื่อว่าดวงวิญญาณของหญิงสาวมาเข้าฝัน และดลใจให้มาเจอโครงกระดูกของตนเอง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ส่งไปทำการชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลและหาสาเหตุการตาย ซึ่งในเบื้องต้น จากการตรวจสอบพบว่าหัวกะโหลกที่พบมีขนาดเล็ก คล้ายกับกะโหลกศีรษะของผู้หญิง
ส่วนกระดูกมนุษย์ที่พบกระจัดกระจาย ตำรวจเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของสุนัขที่คาบไปกัดแทะ เนื่องจากจุดที่มีการพบโครงกระดูกมีสุนัขจรจัดอาศัยอยู่จำนวนมาก ส่วนชิ้นส่วนโครงกระดูกที่ยังไม่พบ จะได้ ประสานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วมกันออกค้นหาอีกครั้ง …