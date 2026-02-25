ตั้ง 4 ข้อหาหนักมือยิงหนุ่มเมืองจันท์ดับคารถ ส่วนเมียรับของโจร อ้างแค้นเรื่องหนี้สิน

ตราด - ผู้การตำรวจเมืองตราด แถลงปิดคดีฆ่าล้างหนี้ 500,000 บาทหนุ่มเมืองจันท์เจ้าของสวนมังคุด 100ไร่ใน อ.เขาสมิง คนร้ายอ้างถูกบีบคอ ข่มขู่จนต้องยิงทะลุกระจก สุดท้ายเจอ 4 ข้อหาหนัก ส่วนเมียนำทอง 5 บาทผู้ตายไปขายเจอข้อหารับของโจร
เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ ( 25 ก.พ.) พล.ต.ต.ชูเกียรติ ภูกาบพลอย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด พร้อมด้วย พ.ต.อ.เกริก อนันต์ ผกก.สส. ,พ.ต.อ.เตชิต กุลกนิษฐรากร ผกก.สภ.เมืองตราด , พ.ต.ท.บันฑิต เตชะวงค์ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองตราด และพ.ต.ท.บวร สุทธิวารี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองตราด ได้ร่วมแถลงปิดคดีอุกฉกรรจ์ยิงท้ายทอย นายทรรศนะ บุญอุย อายุ 48 ปี หนุ่มเมืองจันท์ เจ้าของสวนมังคุด 100 ไร่ใน อ.ขลุง จ.ตราด กระสุนทะลุกระจกทิ้งศพในรถเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังพบว่า สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 5 บาท และโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตสูญหายไปด้วย
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าจับกุม นายจักรกฤษณ์ อายุ 32 ปี พร้อมของกลางอาวุธปืนลูกโม่ขนาด .38 ที่ใช้ก่อเหตุ อาวุธปืนปากกาไทยประดิษฐ์ เครื่องกระสุน และเงินสดจำนวน 148,000 บาท ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า งติดหนี้สินผู้เสียชีวิตเป็นเงินจำนวน 500,000 บาท และมักถูกทวงถามพร้อมข่มขู่จะให้พรรคพวกมาทำร้ายอยู่เสมอ
และยังอ้างว่าในวันเกิดเหตุ นายทรรศนะ ได้นัดหมายตกลงเรื่องหนี้สินที่บริเวณจุดเกิดเหตุ แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ อีกทั้งผู้เสียชีวิตยังใช้มือบีบคอและพูดจาข่มขู่ จนทำให้เกิดความโกรธแค้น เมื่อสบโอกาสขณะที่ นายทรรศนะ กำลังคุยโทรศัพท์ จึงใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมาจ่อยิงท้ายทอยจนเสียชีวิต ก่อนจะชิงสร้อยคอทองคำและโทรศัพท์มือถือหลบหนี
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้ง 4 ข้อหาหนักประกอบด้วย ชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
ด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด เผยว่าผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตรู้จักกันมานานกว่า 8 ปี แต่ระยะหลังผู้ก่อเหตุประสบปัญหาหนี้สินอย่างหนักและอ้างว่าถูกผู้เสียชีวิตข่มขู่เรื่องการทวงหนี้ จึงตัดสินใจลงมือสังหารเพื่อตัดปัญหา โดยเลือกจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นเส้นทางเปลี่ยวที่ผู้ก่อเหตุคุ้นเคยใกล้บ้าน และใช้ปืนลูกโม่ขนาด .38 ที่สั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตในราคา 20,000 บาท จ่อยิงจากภายในรถ
สอดคล้องกับหลักฐานจากกองพิสูจน์หลักฐานที่พบวิถีกระสุนทะลุกระจกจากด้านในออกสู่ด้านนอก ส่วนปืนปากกาและกระสุนอีก 8 นัด ตำรวจค้นเจอที่บ้านพักใน ต.หนองคันทรง เป็นปืนที่ผู้ก่อเหตุประดิษฐ์ขึ้นมาเองในสมัยเรียน แต่ไม่ได้เคยนำไปก่อเหตุที่ใด
ส่วนภรรยาของผู้ก่อเหตุ ซึ่งนำทองไปขายที่ร้านทอง นายจักรกฤษณ์ ผู้ก่อเหตุอ้างว่าบังคับให้นำไปขายและหลอกว่าเป็นทองของพ่อเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ที่ติดค้างอยู่ จึงเตรียมที่จะแจ้งข้อหารับของโจร ขณะที่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอย่าง นายไอซ์ ซึ่งขับรถมารับหลังเกิดเหตุ ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการฆาตกรรมจึงยังไม่มีการแจ้งข้อหา
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนว่า ผู้ก่อเหตุซื้อลำโพงจากผู้เสียชีวิตในราคา 85,000 บาท โดยตกลงว่าจะจ่ายหนี้พร้อมดอกเบี้ยเดือนละ 15,000 บาท แต่หากจ่ายเงินเกินทุกวันที่ 5 ของเดือนจะถูกปรับเป็นเงินวันละ 3,500 บาท จนทำให้ผู้ก่อเหตุเป็นหนี้สูงถึง 500,000 บาท นำมาซึ่งการก่อเหตุฆ่าล้างหนี้ในครั้งนี้