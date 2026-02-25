สดุดี “น้องธนกฤต” วัย 16 บริจาคอวัยวะก่อนสิ้นใจ มอบชีวิตใหม่ผู้ป่วยหลายราย

กาญจนบุรี - สังคมแห่ยกย่อง นักเรียน ปวช.ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ แต่สร้างกุศลใหญ่บริจาคดวงตา ลิ้นหัวใจ ตับ และไต ให้สภากาชาดไทย ครอบครัว–สถานศึกษาร่วมสดุดีความเสียสละ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กของ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี เผยแพร่ข้อความสดุดีและเชิดชูเกียรติ ธนกฤต หอมกลิ่น อายุ 16 ปี นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ ซึ่งเสียชีวิตแต่ได้บริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมี นพ.พลภัทร สุลีสถิระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้เผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า การบริจาคอวัยวะคือของขวัญล้ำค่าที่สุด เพราะผู้บริจาค 1 คน สามารถต่อชีวิตใหม่ให้ผู้อื่นได้หลายชีวิต
โดยเมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา ทีมรับบริจาคอวัยวะของโรงพยาบาลได้มอบพวงหรีดเคารพศพและเกียรติบัตรแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อเชิดชูการเสียสละอันยิ่งใหญ่จากการอุทิศดวงตา ลิ้นหัวใจ ตับ และไต ให้กับ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่รอคอยโอกาสมีชีวิตใหม่
ขณะเดียวกัน วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ ได้โพสต์แสดงความอาลัย พร้อมสดุดีว่า การตัดสินใจบริจาคอวัยวะของนักเรียนรายนี้ เป็นแบบอย่างแห่งความเมตตา จิตอาสา และความเสียสละอันประเสริฐ สมควรได้รับการยกย่องอย่างยิ่ง
รายงานระบุว่า อวัยวะที่บริจาคประกอบด้วย ดวงตาเพื่อคืนแสงสว่างแก่ผู้ป่วย ลิ้นหัวใจช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจ ตับเพื่อทดแทนอวัยวะที่เสื่อมสภาพ และไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ซึ่งจะถูกนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยตามกระบวนการทางการแพทย์
สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพจัดขึ้นวันที่ 25 ก.พ.2569 ณ วัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ
ทั้งนี้ จากการสอบถามสถานศึกษา ทราบว่า น้องธนกฤตเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 1 สาขาช่างยนต์ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เมื่อคืนวันที่ 19 ก.พ. เวลาประมาณ 22.00 น. ขณะจอดรถติดไฟแดงบริเวณสามแยกทองผาภูมิ ก่อนถูกรถกระบะพุ่งชนได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่สังคม พร้อมเสียงชื่นชมต่อการตัดสินใจของผู้เสียชีวิตและครอบครัว ที่เปลี่ยนความสูญเสียให้กลายเป็นโอกาสชีวิตของผู้อื่น.