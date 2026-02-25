หวิดสยอง!รถตู้นักเรียนเลี้ยวกะทันหันกระบะพุ่งชนเจ็บ11คน

อุดรธานี-ขวัญเอ๊ยขวัญมา! รถตู้นักเรียนเลี้ยวกะทันหันกลางถนน กระบะเบรกไม่ทันพุ่งชนสนั่น เด็กเจ็บระนาว 11 ราย ที่ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
วันนี้ (25 ก.พ.) เวลา 07.30 น. พนักงานสอบสวน สภ.บ้านดุง ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถตู้นักเรียนชนกับรถกระบะ มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บหลายราย บริเวณถนนสายบ้านดุง–หนองเม็ก บ้านหนองแต้ ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี หลังรับแจ้งจึงประสานหน่วยกู้ภัยวีอาร์บ้านดุง และกู้ภัยตำรวจทางหลวงบ้านดุง เร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ที่เกิดเหตุพบรถตู้นักเรียนยี่ห้อโตโยต้า สีฟ้าอ่อน ทะเบียน นข 6772 อุดรธานี ถูกชนบริเวณด้านข้างซ้ายตัวรถพังยับเยิน ภายในรถมีนักเรียนชายหญิงรวม 11 คน ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง โดยส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย ท่ามกลางความตกใจของเด็กๆ และชาวบ้านที่ช่วยกันปลอบขวัญ พร้อมพูดว่า “ขวัญเอ๊ยขวัญมา” เนื่องจากเคราะห์ดีไม่มีผู้เสียชีวิต
ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถกระบะโตโยต้า วีโก้ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน 1ฒต 3423 กรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าพังเสียหาย จอดอยู่กลางถนน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถตู้คันดังกล่าวเป็นรถรับส่งนักเรียนของชาวบ้านในพื้นที่ ออกวิ่งรับนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อไปส่งในตัวอำเภอบ้านดุง เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ คนขับรถตู้ได้เลี้ยวขวาเข้าซอยเพื่อไปรับนักเรียนเพิ่มเติมแบบกะทันหัน ทำให้รถกระบะที่วิ่งตามมาทางตรงเบรกไม่ทัน พุ่งชนเข้ากลางลำรถตู้อย่างจัง
ทั้งนี้ จากภาพกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ พบว่ารถตู้จอดอยู่ริมทางด้านซ้าย ก่อนจะค่อยๆ เคลื่อนตัวและเลี้ยวขวาตัดหน้ารถกระบะในระยะกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดการชนอย่างรุนแรง รถตู้นักเรียนไถลออกข้างทาง เด็กๆ ต่างตกใจรีบออกจากรถและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมฝากเตือนผู้ขับขี่รถรับส่งนักเรียนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่เลี้ยวตัดหน้ากะทันหัน เนื่องจากทุกชีวิตล้วนเป็นลูกหลานของประชาชนที่ฝากความปลอดภัยไว้กับผู้ขับขี่.