ผู้ว่าฯสุรินทร์ลงตรวจสอบ คลังแสง ตชด.ระเบิด เผยคลังอาวุธสูญยับ 2 โรง-บ้านปชช.พัง 12 หลัง ยันเก็บวัตถุระเบิดตามมาตรฐาน

สุรินทร์- ผู้ว่าฯ สุรินทร์พร้อม “ผบช.ตชด.”และฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคลังอาวุธ ตชด.21 ระเบิด ยืนยัน การจัดเก็บวัตถุระเบิดมีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานและยุทธวิธี เผยคลังเก็บอาวุธเสียหายยับ 2 โรง พบบ้านเรือนปชช.ใกล้เคียงโดนแรงอัดระเบิดเสียหาย12 หลัง พร้อมวอนสื่อระมัดระวังการนำเสนอข่าวกระทบความลับทางทหารเป็นภัยความมั่นคง
วันนี้ ( 25 ก.พ.69) เวลา 11.30 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย พล.ต.ท. รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด. และหน่วยงานด้านความมั่นคง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุคลังอาวุธ ตชด.21 สุรินทร์ ระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จากนั้นได้ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า หน่วยงานความมั่นคง ได้เข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตกค้างและเคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัย จากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น พบว่า พื้นที่ภายในค่าย ตชด.21 พบคลังเก็บอาวุธ เสียหาย จำนวน 2 โรง ไม่มีอาคารหรือบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย ส่วนพื้นที่โดยรอบจากการสำรวจความเสียหายของทางอำเภอเมืองสุรินทร์ พบมีบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบ จากเสียงแรงอัดของระเบิด ทำให้บ้านเสียหาย จำนวน 12 หลัง เบื้องต้นทาง อบต.เฉนียง ได้มีการประมาณการความเสียหาย และเร่งให้การช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไป
ทั้งนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบอย่างรอบคอบ คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญ โดยให้กันพื้นที่ห้ามเข้าใกล้ระยะ 500 เมตร ใกล้บริเวณรั้ว ตชด.21 และรายงานผลความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
ด้าน พล.ต.ท. รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด. กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยการเกิดต่างๆ ยืนยันเป็นไปตามที่จังหวัดได้แถลงแล้ว ส่วนสาเหตุการเกิดเหตุจะมีการสืบสวนจากพยานหลักฐานต่างๆ อย่างละเอียดโดยเร็ว การจัดเก็บวัตถุระเบิดของ ตชด. มีความปลอดภัยเป็นไปตามหลักยุทธวิธีทางทหาร มีการดูแลรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบมาตรฐานของอาคาร ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ยืนยันว่าการก่อสร้างอาคาร ขึ้นอยู่กับงบประมาณ สภาพอากาศ และเวลา รูปแบบความปลอดภัยวิวัฒนาการตามลำดับ เทียบกับ 40 ปีที่แล้ว อาคารก็จะทรุดโทรมบ้าง และด้วยความเก่าของอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด แต่การจัดเก็บเป็นไปตามมาตรฐาน
พร้อมย้ำขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการนำเสนอภาพข่าวยุทธวิธีทางทหาร เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และเป็นความลับของทางทหาร อาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามนำไปใช้เป็นภัยต่อความมั่นคง และการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่ข่าวที่ยังไม่ได้รับการกรอง สร้างความวิตกกังวลต่อประชาชน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เป็นหน่วยแรก เพื่อทำการเก็บกู้วัตถุระเบิดและเคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย เนื่องจากคาดว่าอาจมีวัตถุระเบิดตกค้างและก่อให้เกิดอันตรายได้ จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง สาเหตุ และประเมินความเสียหายบริเวณพื้นที่เพลิงไหม้ภายในโรงเก็บคลังอาวุธอย่างละเอียด ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้