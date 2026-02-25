ตร.อุดรฯทลายแก๊งปาร์ตี้ยานรก ทั้งยาเค โคเคน ยาบ้าและคอลลาเจนมรณะ

อุดรธานี-รวบแก๊งปาร์ตี้ยาสยอง! ตร.อุดรฯ ล่อซื้อก่อนบุกทลายคาบ้านพัก ยึดเค–โคเคน–คอลลาเจนมรณะ ขยายผลเจอยาบ้ากว่า 1.2 แสนเม็ด รวบโจ๋มั่วสุมนับสิบ
วันนี้(25 ก.พ.ที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยะกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผู้กำกับการ สภ.เมืองอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมฯ ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดที่ลักลอบจัดปาร์ตี้มั่วสุมในบ้านพักกลางเมือง หลังวางแผนล่อซื้อและขยายผลเข้าตรวจค้น
โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาตัวหลักได้ 3 ราย พร้อมกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมอีกนับสิบคน และของกลางยาเสพติดจำนวนมาก ทั้งเคตามีน โคเคน ยาอีในคราบซองคอลลาเจน บุหรี่ไฟฟ้า และยาบ้ากว่า 128,000 เม็ด
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ ต.หมากแข้ง จึงวางแผนล่อซื้อและสามารถจับกุม นายเจตพล หรือเฟรม อายุประมาณ 20–25 ปี ได้บริเวณหน้าหอพักหลังคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่ง พร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนหนึ่ง
จากการสอบสวนขยายผล นายเฟรมให้การรับสารภาพว่าสั่งซื้อยามาจาก นายอภิสิทธิ์ หรือใหญ่ เอเย่นต์รายสำคัญ เจ้าหน้าที่จึงซ้อนแผนให้นายเฟรมติดต่อสั่งซื้อยาเพิ่มเติม ก่อนที่นายใหญ่จะส่ง นายศิลามันต์ หรือภู่ มาส่งยาให้ที่หอพัก เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมได้ทันที
ระหว่างควบคุมตัว นายใหญ่ได้โทรศัพท์มาสั่งการให้นายภู่ นำ “ซองคอลลาเจน” ซึ่งเป็นยาเสพติดชนิดผสม จำนวน 3 ถุง ไปส่งยังบ้านพักเลขที่ 466/156 ภายในซอยบ้านรุ่งเรือง แยก 2 ต.หมากแข้ง ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดปาร์ตี้มั่วสุม เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้น
ภายในบ้านพบกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงรวม 16 คน กำลังมั่วสุมจัดปาร์ตี้เสพยา จากการตรวจค้นพบยาเสพติดหลายรายการ และเมื่อตรวจปัสสาวะพบมีสารเสพติดในร่างกาย 5 ราย จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลต่อเนื่อง กระทั่งสามารถตรวจยึดยาบ้าเพิ่มได้อีกกว่า 128,000 เม็ด จากเครือข่ายเดียวกัน จึงควบคุมตัวทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการจับกุมผู้ต้องหาและของกลางรายสำคัญ ประกอบด้วย นายเจตพล (เฟรม) ถูกแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภท 1 และประเภท 2 ของกลาง ยาเค 2 ซอง และซองคอลลาเจน 1 ซอง นายศิลามันต์ (ภู่) ถูกแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดประเภท 1 และ 2 ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า และนำเข้าสินค้าเลี่ยงภาษี ของกลาง ยาเค 5 ซอง (33.07 กรัม), โคเคน 70 กรัม, ซองคอลลาเจน 12 ซอง และบุหรี่ไฟฟ้า นายธีระพงษ์ (เจ) พบภายในบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ ถูกแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้า ของกลาง ยาเค 4 ซอง ซองคอลลาเจน 3 ซอง พร้อมตรวจยึดรถกระบะ Ford Motor Company สีส้ม ทะเบียน บก 7279 กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังพบผู้เสพที่มีสารเสพติดในปัสสาวะอีก 4 ราย ได้แก่ นายพงษ์พิสิทธิ์ (20 ปี), นายปองพล (28 ปี), น.ส.นัทรียา (35 ปี) และ น.ส.พัชลิตา (29 ปี)
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามตัว “นายใหญ่” เอเย่นต์รายสำคัญที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไป