ศุลกากรแม่สอด นำของกลางยางพาราลอบนำเข้าร่วม 240 ตัน ส่ง กยท.สกัดใบโอดีเซล กันย้อนกลับเข้าตลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตาก - ด่านศุลกากรแม่สอด นำยางพาราของกลางคดีลักลอบนำเข้าถึงที่สุดแล้วร่วม 240 ตัน ส่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม นำไปสกัดเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน-สกัดวงจรอุบาทว์ ลอบส่งเข้าตลาดกดดันราคายางไทยซ้ำ


วันนี้(25 ก.พ.69) นายยอดพล วิชญกุล นายด่านศุลกากรแม่สอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.แม่สอด,ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด ฝ่าบปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันส่งมอบยางพาราแผ่น ลักลอบนำเข้าจากประเทศเมียนมา และทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 8 คดี น้ำหนัก รวมประมาณ 240,000 กิโลกรัม (240 ตัน) ให้แก่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม เป็นผู้รับมอบ ณ ด่านพรมแดนไทย เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี) สะพานมิตรภาพไทย เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

เพื่อให้ กยท.นครพนม นำไปเข้าสู่กระบวนการ สกัดเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ส่งต่อให้เกษตรกรใช้เป็นพลังงานทางเลือก ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอัศวิน คำสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ยางพารานครพนม

การดำเนินการส่งมอบยางพาราแผ่นในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายศุลกากรเพื่อป้องกันของกลางกลับเข้าสู่ระบบหรือการค้าโดยมิชอบ และยังเป็นการเปลี่ยนของกลางให้กลายเป็นพลังงานเพื่อเกษตรกรไม่ให้ถูกทำลายไปอย่างสูญเปล่า สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนความมุ่งมั่นของกรมศุลกากรในการเป็นองค์กรชั้นนำที่สร้างความปลอดภัยและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทย

นายยอดพลกล่าวว่า ของกลางทั้งหมดเป็นการจับกุมร่วมกันหลายหน่วยงานในพื้นที่ และขณะนี้คดีได้สิ้นสุดลงแล้ว และเห็นว่าควรนำไปใช้ประโยชน์ จึงมอบให้กับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม ป้องกันการลักลอบนำยางพาราดังกล่าวไปสู่ในตลาด และกดดันราคาในตลาดได้ เนื่องจากเป็นยางที่มีจำนวนมาก

สำหรับมาตรการในการปราบปราม และป้องกันการนำเข้ามานั้น ทางด่านศุลกากรแม่สอดได้ทำตามนโยบาของอธิบดีกรมศุลกากรอยู่แล้ว แต่ขณะนี้ต้องเฝ้าระวังมากขึ้น เพื่อร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการปราบปราม เพราะทราบมาว่า ราคายางพาราในประเทศเพื่อนบ้านตกต่ำมาก

นายอัศวินกล่าวว่า ทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมจะนำแผ่นยางทั้งหมดไปสกัดน้ำมันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตต่อไป






