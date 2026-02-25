ผงะ!พบศพทารกเพศชายถูกทิ้งก้นถังขยะบนรถทัวร์อุดรฯ-พิษณุโลก คาดแม่ตกเลือดแท้งลูกตกใจหนี

พิษณุโลก – เศร้าสลดสะเทือนใจกันหมด..พบศพทารกเพศชายคาดอายุครรภ์ราว 7-8 เดือน สายสะดือ-รก-อวัยวะครบ ถูกทิ้งในถังขยะห้องน้ำรถทัวร์สายอุดรธานี-พิษณุโลก คาดแม่ตกเลือดแท้งลูก ก่อนตกใจหลบหนี
สายวันนี้( 25 ก.พ.69) พ.ต.ท.สมหมาย รักป้อม สว.(สอบสวน) สภ.วังทอง รับแจ้งพบศพเด็กทารกในถังขยะภายในห้องน้ำรถทัวร์โดยสารประจำทาง จอดไว้ในโรงจอดรถทัวร์ ม.3 บ้านดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน นำโดย พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ บุญเยี่ยม รอง ผกก.สส.สภ.วังทอง พร้อมทีมกู้ภัยบูรพา และแพทย์เวรโรงพยาบาลวังทอง เข้าตรวจสอบ
พบในถังขยะห้องน้ำบนรถทัวร์โดยสารประจำทาง พิษณุโลก-อุดรธานี ที่จอดอยู่ มีร่างทารกเพศชายถูกทิ้งอยู่ที่ก้นถัง โดยมีสายสะดือและรกติดอยู่ด้วย คาดว่าเพิ่งเสียชีวิตไม่นาน
นายสันติ เลิศวงศ์สกุลชัย อายุ 53 ปี คนขับ ให้การว่า รถทัวร์โดยสารประจำทางคันดังกล่าว วิ่งจากอุดรธานี เลย ปลายทางพิษณุโลก รับผู้โดยสารเฉพาะจุด คือ 1.อุดร 2.บขส.เมืองหนองบัวลำภู 3.อำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู 4.อำเภอเอราวัณ จ.หนองบัวลำภู 5.อำเภอวังสะพุง จ.เลย 6.บขส.จ.เลย ปลายทาง จ.พิษณุโลก หลังส่งผู้โดยสารที่ สถานีขนส่งแห่งที่ 2 และเข้าไปส่งจุดสุดท้ายที่ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 ก่อนจะวิ่งมาจอดที่โรงจอดรถ ช่วงเวลา 18.00 น. วันที่ 24 ก.พ. 69
น.ส.ดอกหลิว สมาธิ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 175 หมู่ 4 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผู้พบศพ (กระเป๋ารถ-เด็กท้ายรถ) ยืนรอให้การด้วยท่าทางตกใจเล่าว่า หลังส่งผู้โดยสารหมดและรถเข้าจอด ช่วงเวลา 18.00 น. (24 ก.พ. 69) เช้าวันนี้ตนขึ้นไปเตรียมทำความสะอาดรถ เพื่อที่จะวิ่งรอบ 11.00 น. นี้ ปลายทางอุดรธานี
ขณะที่กำลังจะเข้าไปทำความสะอาดห้องน้ำนั้น ก็ยกถังขยะลงมาจากรถจะนำไปทิ้ง แต่รู้สึกว่าถังขยะมีน้ำหนักเยอะ จึงเปิดฝาดูก็พบร่างเด็กทารกอยู่ในถังดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมีท่าทางน่าสงสัย เป็นหญิงสาวรูปร่างผอมสูงขึ้นรถที่ จ.เลย จำได้เพียงสวมใส่กางเกงยีนส์มีท่าทางเหมือนคนป่วย นอนอยู่เบาะหลังหน้าห้องน้ำ ก่อนจะลงรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 (ในตัวเมืองพิษณุโลก)
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแพทย์เวร คาดว่าเด็กทารกเพศชายอายุครรภ์ประมาณ 7-8 เดือน เนื่องจากมีอวัยวะสมบูรณ์ครบถ้วน อาจจะคลอดก่อนกำหนดแล้วเสียชีวิต แท้งลูกออกมาจึงตกใจคิดหลบหนีไป หรือเด็กทารกอาจจะถูกทำให้เสียชีวิตหลังคลอด ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน พร้อมจะส่งร่างเด็กทารกเพศชายไปชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลวังทองเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิต ก่อนจะเร่งติดตามตัวแม่เด็กคนดังกล่าว มาสอบปากคำเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป.