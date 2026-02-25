บิ๊กคลีนนิ่งแม่กลอง! ตร.ลุยจับจริง “รถไร้ป้าย-ท่อซิ่ง” หลายสิบคัน เตือนดื้อเจอยึดรถ ปรับหนัก

สมุทรสงคราม - ตำรวจเมืองสมุทรสงครามเปิดปฏิบัติการกวาดล้างรถผิดกฎหมาย หลังสถิติพุ่ง พบใช้ก่อเหตุอาชญากรรมบ่อย ย้ำไม่ใช่แค่จับปรับ แต่หวังตัดวงจรอาชญากรรม-ลดอุบัติเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสงคราม เปิดปฏิบัติการเข้มกวดขันรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และรถดัดแปลงท่อไอเสียเสียงดังในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม หลังพบแนวโน้มการกระทำผิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตเมืองและชุมชน ล่าสุดจับกุมผู้กระทำผิดได้หลายสิบคัน พร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนเสี่ยงถูกยึดรถและถูกปรับตามกฎหมาย
พ.ต.ท.สงัด เบ้าแบบดี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า การกวดขันครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สั่งการให้ทุกพื้นที่เข้มงวดตรวจสอบรถไม่ติดป้ายทะเบียน เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสืบสวนติดตามคดี ทั้งอุบัติเหตุและคดีอาชญากรรม โดยเฉพาะลักทรัพย์ วิ่งราว และยาเสพติด ซึ่งมักใช้รถลักษณะดังกล่าวก่อเหตุเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ
ด้าน พ.ต.อ.สมชาย ขอค้า ผกก.สภ.เมืองสมุทรสงคราม กำชับสายตรวจตั้งจุดตรวจในจุดเสี่ยงและเส้นทางหลัก ตรวจยึดรถผิดกฎหมายทั้งกรณีไม่ติดป้าย ป้ายชำรุด หรือดัดแปลงสภาพ โดยเฉพาะท่อไอเสียเสียงดังเกินมาตรฐาน ระบุว่า รถไม่ติดป้ายทะเบียนทำให้ตรวจสอบที่มาและติดตามผู้กระทำผิดได้ยาก หากเกิดเหตุร้ายแรงจะส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม
สำหรับบทลงโทษ รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และเจ้าหน้าที่สามารถยึดรถไว้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนรถดัดแปลงท่อไอเสียเสียงดังมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และต้องแก้ไขให้กลับสภาพเดิมก่อนจึงจะรับรถคืน
ทั้งนี้ จากการตั้งจุดตรวจที่ผ่านมา พบผู้กระทำผิดจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและแรงงานในพื้นที่ บางรายไม่สามารถแสดงหลักฐานครอบครองรถได้ทันที ทำให้ต้องถูกยึดรถตรวจสอบเพิ่มเติม
ตำรวจย้ำว่า มาตรการดังกล่าวไม่ใช่เพียงการจับปรับ แต่เป็นการป้องปรามอาชญากรรม ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ และสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบเบาะแสการกระทำผิดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ทันที.