ตร.ทางหลวงไล่ล่าระทึก! รวบ “ต้นรัก” ซิ่งกระบะซุกแรงงานเถื่อน 16 ชีวิต หนีไม่รอด—แฉประวัติเพิ่งโดนจับคดีเดียวกันเมื่อ 5 เดือนก่อน

กาญจนบุรี - ตำรวจทางหลวงสนธิกำลังสกัดจับหนุ่มวัย 21 ปี ซิ่งกระบะขนแรงงานต่างด้าวเถื่อนจากชายแดน มุ่งส่ง กทม. สารภาพรับจ้าง 4,000 บาท ตรวจสอบพบเพิ่งถูกจับคดีเดียวกันปลายปี 68 แต่ยังไม่เข็ด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวง ระดมกำลังออกลาดตระเวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 323 พื้นที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โดยเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. พบรถกระบะมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ ทะเบียนนครปฐม ขับด้วยความเร็วสูงมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกตรวจ แต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนี ทำให้ต้องไล่ติดตาม พร้อมประสานกำลังทหารชุดเฉพาะกิจและฝ่ายความมั่นคงร่วมสกัด
การไล่ล่าเป็นไปอย่างระทึกตลอดเส้นทาง แม้เจ้าหน้าที่พยายามประกบหน้า–หลัง และประกาศให้หยุดรถ แต่ผู้ต้องหายังฝืนหนี จนถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่ 71–72 คนขับหักรถพุ่งลงข้างทางลึกประมาณ 2 เมตร ก่อนเปิดประตูวิ่งหนี ทว่าถูกจับกุมตัวได้ในที่สุด
ทราบชื่อคือ นายต้นรัก เจริญสุข อายุ 21 ปี ถือบัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทย ตรวจค้นรถพบแรงงานต่างด้าวชาว เมียนมา แออัดอยู่ภายใน 16 คน แบ่งเป็นชาย 5 คน หญิง 11 คน บางรายซ่อนตัวหลังกระบะใช้แสลนคลุม ทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงตัวตน จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
แรงงานให้การผ่านล่ามว่า ลักลอบข้ามแดนเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดน ก่อนมีรถมารับส่งต่อหลายทอด เพื่อเดินทางไปทำงานที่ กรุงเทพมหานคร โดยต้องจ่ายค่านายหน้าคนละ 13,000 บาท
ด้านนายต้นรัก รับสารภาพว่า รับจ้างจากชายชาวเมียนมา ไม่ทราบชื่อจริง ให้ไปรับแรงงานบริเวณชายป่าใน อ.ทองผาภูมิ แล้วนำไปส่งจุดนัดหมายย่านเพชรเกษม กรุงเทพฯ ได้ค่าจ้าง 4,000 บาท
หลังจากนายต้นรัก ให้การยอมรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อกล่าวหา กระทำความผิดฐาน “ซ่อนเร้น ช่วยเหลือหรือช่วยด้วยประการใดๆแก่บุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย”
ส่วนแรงงานชาวเมียนมาทั้ง 16 ราย ถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหา กระทำความผิดฐาน“เป็นบุคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่าเมื่อปลายเดือน ก.ย.2568 เวลากลางคืนนายต้นรัก เจริญสุข ได้ถูกเจ้าหน้าที่ ตม.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.ไทรโยค และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ไทรโยค จับกุมตัวพร้อมของกลางรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีเทา หมายเลขทะเบียน 3ฒภ 4097 กรุงเทพฯ พร้อมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายใน จำนวน 11 คน ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ที่บริเวณถนนลำลองก่อนถึงด่านตรวจ ตม.บ้านพุองกะ หมู่ 4 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค เวลาผ่านไปเพียงแค่ประมาณ 5 เดือนเท่านั้น นายต้นรัก ผู้ต้องหา ก็กลับมากระทำผิดในคดีเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง เหมือนกับไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแต่อย่างใด