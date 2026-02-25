ค่าฝุ่น PM 2.5 อุบลฯสูง จังหวัดประกาศห้ามเผาฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

อุบลราชธาน-ค่าฝุ่น PM 2.5 จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มมีค่าสูงขึ้นจากฝุ่นตามท้องถนนและตามพื้นที่ก่อสร้าง จังหวัดได้ประกาศห้ามเผาสิ่งของวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
มีรายงานว่า ที่จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงนี้ ปรากฏมีค่าฝุ่น PM 2.5 ในตอนบ่าย สูงเฉลี่ยกว่า 60-70 ไมครอนต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้พื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดเป็นสีส้ม และมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งการเกิดฝุ่นขนาดเล็กนี้ มาจากฝุ่นตามท้องถนนและตามพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาค่าฝุ่นที่เกิดขึ้นและลดความรุนแรงจากค่าฝุ่น นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกหนังสือเวียนถึงหน่วยงานราชการและภาคเอกชนทุกแห่ง ร่วมมือกันอย่าได้เผาสิ่งขอวัสดุเหลือใช้ เพราะมีส่วนทำให้เกิดฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพิ่มขึ้นอีกได้
สำหรับในภาคเกษตรกรรม ได้มีการประกาศห้ามเผาในพื้นที่การเกษตรตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งเกษตรกรที่ฝ่าฝืนจะมีความผิดมีอัตราโทษสูงถึงจำคุก 7 ปี และยังต้องถูกปรับเป็นเงินกว่า 140,000 บาท พร้อมทั้งยังจะถูกงดไม่ให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการต่างๆของรัฐด้วย