เจ้าของสายเคเบิ้ลห้อยลงถนนเกี่ยวคอหนุ่ม20ขี่จยย.ดับคาที่พร้อมเยียวยารับผิดชอบ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น- กรณีที่สายเคเบิ้ลห้อยพาดกลางถนน จนทำให้ชายวัย 20 ปี ขับรถจักรยานยนต์ผ่านแล้วถูกสายเกี่ยวคอ จนเสียชีวิตที่เกิดเหตุ ล่าสุดเจ้าของสายสื่อสารพร้อมรับผิดชอบเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีนายคณาวุฒิ เอกตาแสง อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 204 ม.3 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ถูกสายเคเบิ้ลที่หล่นลงบนพื้นถนนเกี่ยวปาดคอจนเสียชีวิต เหตุเกิดบนถนนสายกระนวน-เชียงยืน หน้าโรงเรียนบ้านบ้านสว่างซำโอง ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เมื่อเวลาประมาณ 02.00น. ของวันที่ 24 ก.พ.69 ที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุ นายไพศาล ปาโท หัวหน้าส่วนตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงาน กสทช.เขต21 ร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากระนวน ได้เข้าจัดระเบียบสายสื่อสารที่เกิดเหตุ โดยเก็บสายมัดรวมให้เป็นระเบียบ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสองขึ้นมา ก่อนที่จะมีการร่วมพูดคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยได้ข้อสรุปว่า ขณะนี้ตำรวจทราบแล้วว่าสายสื่อสารที่พาดกลางถนนเป็นของหน่วยงานหรือบริษัทใด
โดยทางเจ้าของสายสื่อสาร และได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมที่จะเยียวยาตามขั้นตอนของบริษัท ซึ่งในวันนี้จะมีพิธีฌาปนกิจศพ นายคณาวุฒิ
มีรายงานว่าทางบริษัทเเจ้าของสายสื่อสารจะส่งตัวแทน ไปร่วมพิธี และแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนการเยียวยานั้นจะเป็นไปตามขั้นตอนกฏหมายแน่นอน และทางตำรวจจะได้มีการสืบสวนหาต้นเหตุที่ทำให้สายสื่อสาร ที่พาดข้ามถนนสูง 5 เมตรชำรุดหล่นลงมา ทั้งนี้ได้กำชับเจ้าของสายสื่อสารให้ช่วยกันดูแลจัดระเบียบไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีก และจะได้ติดตามแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่ไม่เป็น ระเบียบอย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมกับมีการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่ อ.ซำสูงให้เรียบร้อยเร็วที่สุด