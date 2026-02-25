(คลิป) เสียหายยับ! คลังแสงตชด.21 สุรินทร์ระเบิดไฟไหม้ เผาคลังลูกปืน ค -อาร์พีจี-ลยค.-กระสุนปืนเล็ก บาดเจ็บ1 ยังเข้าตรวจสอบไม่ได้

สุรินทร์- คลังแสง ตชด.21 สุรินทร์ ระเบิดไฟไหม้ เผาคลังเก็บกระสุนลูกปืน ค -อาร์พีจี -ลยค.และกระสุนปืนเล็กเสียหายยับ บาดเจ็บ 1 นาย เป็น “ร.ต.ท.” เร่งอพยพครอบครัวราชการออกจากพื้นที่ ระดมรถดับเพลิงหลายพื้นที่เข้าระงับเหตุ ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเสียงระเบิดจึงเงียบลง แต่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้ ต่อมาจนท.ใช้โดรนบินจับความร้อนเข้าสำรวจ ก่อนให้รถดับเพลิงแรงดันสูงเข้าไปดับเพลิง จนถึงเวลา 23.30 จึงสามารถควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัด แต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้
เมื่อเวลา 19:30 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้เกิดเหตุคลังกระสุนภายในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ตำบลเฉนียง(ฉะ-เหนียง) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เสียงดังสนั่นหวั่นไหวและเกิดเพลิงลุกไหม้ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพครอบครัวตำรวจที่พักอาศัยอยู่ในกองกับการฯออกจากพื้นที่โดยทันที ร่วมถึงสุนัขสงครามที่มีหน่วยอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุด้วย พร้อมประสานหน่วยกู้ภัยและรถดับเพลิงจากหลายพื้นที่ข้างเคียงเข้ามารอเตรียมพร้อมเข้าดับไฟ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ทราบชื่อ คือ ร.ต.ท.วิศาล เย็นเพรช เจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนที่ 21 โดยถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ข้อขาขวา ได้ถูกนำตัวส่งรักษาที่ รพ.ค่ายวีระวัฒน์โยธิน แล้ว ขณะที่เสียงระเบิดและเสียงกระสุนปืนเล็กยังคงดังอย่างต่อเนื่องในที่เกิดเหตุ ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์จนถึงเวลา 21.00 น. เสียงระเบิดจึงเงียบสงบลง
โดยระหว่างที่เกิดเหตุ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มาบัญชาการร่วมกับ จนท.ตำรวจ ทหาร ปภ.และส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่กรมสรรพาวุธจากมณฑลทหารบกที่ 25 เข้ามาอธิบายและวางแผนดำเนินการ เพื่อควบคุมเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ ที่เกิดเหตุเป็นคลังเก็บกระสุนปืน ค โดยแบ่งออกเป็น จุดที่ระเบิดจุดแรกเป็นจุดเก็บระเบิดลูกปืนคอ อาร์พีจี และ ลยค. ต่อจากนั้นได้ลามเข้าสู่คลังเก็บกระสุนปืนเล็ก ถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงประเมินและดำเนินการเพื่อที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้าในพื้นที่ได้เนื่องจากเป็นโซนที่อันตราย ซึ่งคาดว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะสามารถเข้าสำรวจตรวจสอบพื้นที่ได้
ต่อมาเวลาประมาณ 22.00 น.จนท.ได้ให้รถดับเพลิงที่มีแรงดันสูงจาก มทบ.25 และจากเทศบาลเมืองสุรินทร์เข้าฉีดน้ำเพื่อดับไฟโดยวางแผนให้รถดับเพลิงความดันต่ำทยอยสนับสนุนส่งต่อน้ำไม่ให้ขาดตอน จนถึงเวลาประมาณ 23.30 น. เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ต้องมีการใช้น้ำฉีดเลี้ยงพื้นที่ไว้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังคงมีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่และพร้อมที่จะปะทุขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้วิธีบินโดรนจับความร้อน ควบคู่ในจุดเกิดเหตุแล้วใช้รถดับเพลิงที่มีแรงดันสูง ฉีดน้ำเลี้ยงเพื่อควบคุมอุณภูมิตลอดเวลา
จากการใช้โดรนบินเข้าสำรวจ ภาพจากโดรนเป็นจุดให้รถฉีดน้ำในแต่ละจุด โดยจะเห็นความร้อนและเสียหายเกิดขึ้นในจุดเกิดเหตุได้ชัดเจน โดยเฉพาะโรงเก็บกระสุนจุดแรกซึ่งเป็นคลังแสงเก็บลูกปืน ค. กระสุนอาร์พีจี ที่เกิดเหตุพังเสียหายอย่างหนักจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้น แม้จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการปะทุจากความร้อนที่ยังมีอยู่ ซึ่งคาดว่าในวันพรุ่งนี้ เจ้าหน้าที่น่าจะเข้าสำรวจตรวจได้
สำหรับคลังแสง ของ ตชด.21 ที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 โซน จุดเกิดเหตุเป็นโซนที่เก็บลูกระสุนปืน ค. อาร์พีจี และ ลยค. จากนั้นได้ลามไปยังโซน 2 ซึ่งเป็นที่เก็บกระสุนปืนเล็กจำนวนมาก ส่วนโซน 3 เป็นที่เก็บลูกระเบิดมือชนิดขว้าง แต่ได้นำออกไปหมดแล้วก่อนหน้านี้ และ โซน 4 เป็นที่เก็บดินระเบิดชนิดTNT โชคดียังไม่ไปถึง แต่ก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างสูงสุดในขณะนี้ แม้ว้าจะควบคุมพื้นที่สถานการณ์และดับไฟได้แล้วก็ตาม
โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายระดับจังหวัดฝ่ายปกครอง ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 21 เจ้าของพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหารจากจังหวัดทหารบกสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมสรรพกำลังร่วมกันดำเนินแผนในการควบคุมสถานการณ์จนสามารถควบคุมสถานการณ์และดับไฟได้ในเวลาประมาณ 23.30 น. ใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง แต่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ และยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวด ขณะที่ ร.ต.ท.วิศาล เย็นเพ็รช ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว