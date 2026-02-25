อบจ.น่านทุบโต๊ะเดินหน้าเลิกสัญญาผู้รับเหมา สร้างสนามบอลฯ 3 ปี-ผ่อนปรน 5 รอบ ไม่เสร็จ

น่าน - นายก อบจ.น่านทุบโต๊ะเลิกสัญญาผู้รับเหมา..สางปัญหาสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 20 ล้าน จัดจ้างมาตั้งแต่ปี 66 ผ่อนปรนมาแล้ว 5 รอบยังสร้างไม่เสร็จ-ไม่สามารถส่งมอบงานตามกำหนด สั่งตั้งกรรมการ 3 ชุดเข้าประเมิน เดินหน้าหาผู้รับจ้างรายใหม่
กำลังเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิดกับโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด 5-7 คน จำนวน 2 สนาม วงเงิน 20 ล้านบาท ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน หลังเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาตั้งแต่ปี 2566 แต่การก่อสร้างกลับสะดุด มีการขยายเวลาเรื่อยมา แต่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด 15 ธันวาคม 2568
กระทั่งล่าสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านมีมติเด็ดขาดบอกเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายเดิม เนื่องจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ให้สัมภาษณ์ว่า การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องการให้เกิดขึ้น แต่เมื่อผู้รับเหมาไม่สามารถแก้ไขงานให้เป็นไปตามสัญญาได้ ขณะที่ อบจ.น่าน ได้ติดตามเร่งรัด มีหนังสือให้เร่งปฏิบัติตามแผนงานหลังผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาถึงจำนวน 5 ครั้ง แต่ผู้รับจ้างก็มิได้เข้าทำงานตามแผนงานที่เสนอมาแต่อย่างใด อบจ.น่านจำเป็นต้องเดินหน้าตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ของประชาชน และทำให้โครงการนี้เดินหน้าต่อได้โดยเร็วที่สุด
ขณะนี้ทาง อบจ.น่านได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุดเพื่อประเมินและดำเนินการ ดังนี้ 1. คณะกรรมการประเมินค่าความเสียหายของพัสดุหรืองานที่ได้ส่งมอบแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บริษัทผู้รับเหมาทำได้ ซึ่งอยู่ในระดับกลาง ผลงานสะสมประมาณร้อยละ 46.78) 2. คณะกรรมการประเมินค่าความเสียหายของพัสดุหรือผลงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 3. คณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับงานก่อสร้างส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
หลังจากการประเมินเสร็จสิ้นจะมีการเปิดประกาศจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ และกำชับให้ผู้รับเหมารายใหม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานเพื่อให้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมใช้งานโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชน นักเรียน และชุมชนในจังหวัดน่านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม นายก อบจ.น่านยังได้กล่าวย้ำถึงขั้นตอนต่างๆ เน้นความโปร่งใสและความถูกต้อง ทุกการประเมินจะต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจน เพื่อให้การเรียกร้องค่าเสียหายหรือการจัดจ้างใหม่เป็นไปอย่างมีหลักฐาน และที่สำคัญที่สุดคือเราจะเร่งกระบวนการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สนามตามวัตถุประสงค์โครงการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมดังกล่าวที่ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาศักยภาพเยาวชน และเพิ่มพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับชุมชนในจังหวัดน่าน