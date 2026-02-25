รวบแล้วมือฆ่าหนุ่มเมืองจันท์เจ้าของสวนมังคุด 100ไร่ใน จ.ตราด แค้นปมหนี้สินซื้อขายลำโพง

ตราด- รวบแล้วมือฆ่าหนุ่มเมืองจันท์เจ้าของสวนมังคุด 100ไร่ใน จ.ตราด ที่แท้ 2 ผัวเมียเจ้าของธุรกิจเครื่องเสียงแค้นปมหนี้สินประมาณ 400,000 บาทตกลงกันไม่ได้ หลังจ่อยิงขโมยสร้อยทอง 5 บาทนำไปจำนำ จน ตร.แกะรอยได้
จากกรณีที่มีคนร้ายประกบยิง นายทรรศนะ บุญอุย อายุ 48 ปี ชาวจันทบุรี ซึ่งเป็นเจ้าของสวนมังคุดเนื้อที่ 100 ไร่ใน อ.เขาสมิง จ.ตราด เสียชีวิตภายในรถกระบะที่จอดติดเครื่องยนต์อยู่ริมถนนชลประทานบ้านหนองคัน ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเห็นรถคนดังกล่าวจอดอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุตั้งแต่เวลา 15.00 น.วันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา
ขณะที่ ผกก.สภ.เมืองตราด ได้ตั้งประเด็นการสังหารทั้งเรื่องการชิงทรัพย์ เนื่องจากญาติระบุว่าก่อนออกจากบ้านผู้เสียชีวิตได้สวมสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท พร้อมพระเลี่ยมทองและพกเงินสดติดตัวมาประมาณ 100,000 บาท รวมทั้งความขัดแย้งส่วนตัว หรือชู้สาว เนื่องจากมีการนัดพบใครบางคนในจุดเกิดเหตุจนนำไปสู่เหตุสังหารนั้น
ล่าสุดช่วงกลางดึกคืนวานนี้ ( 24 ก.พ.) พล.ต.ต.ชูเกียรติ ภูกาบพลอย ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วยทีมสืบสวนภูธรจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ตำรจ สภ.เมืองตราด ได้ร่วมกันจับกุม นายจักรกฤษ สุเนตร หรือ "หนึ่ง" อายุ 33 ปีและ น.ส.ธัญญลักษณ์ ธิปราศรัย อายุ 24 ปี ซึ่งเป็นสามีภรรยากันและเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมนายทรรศนะ บุญอุย อายุ 48 ปี หนุ่มสวนชาวจันทบุรี
โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งคู่แยกสอบปากคำเครียดนานกว่า 3 ชั่วโมงจนยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุสังหารหนุ่มเมืองจันท์จริง เนื่องจากมีความโกรธแค้นเรื่องหนี้สินเกี่ยวกับการซื้อขายลำโพงและเครื่องเสียง ที่มียอดค้างชำระประมาณ 300,000-400,000 บาท และมีการคิดดอกเบี้ยทบต้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนตกลงกันไม่ได้
นายจักรกฤษ หรือหนึ่ง บอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเองได้เตรียมอาวุธปืนลูกโม่ขนาด .38 และนั่งรถมากับผู้เสียชีวิตเพียง 2 คน เพื่อเคลียร์ปัญหาในช่วงบ่ายของวันเกิดเหตุ กระทั่งสบโอกาสจึงใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต พร้อมขโมยสร้อยคอคำหนัก 5 บาท และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องไปด้วยก่อนหลบหนี
และให้แฟนสาวนำสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาทของผู้ตายไปจำนำที่ร้านทองแห่งหนึ่งในตัวเมืองตราด จนทำให้ตำรวจแกะรอยได้เนื่องจากสร้อยเส้นดังกล่าวมีลวดลายเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนลายทั่วไปในท้องตลาด
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้คุมตัว นายหนึ่ง ไปชี้จุดทิ้งหลักฐานสำคัญ 4 จุด ประกอบด้วยร่องน้ำห่างจากรถผู้ตาย 10 เมตรซึ่งเป็นจุดทิ้งโทรศัพท์มือถือ, ร่องน้ำในสวนปาล์มห่างไป 300 เมตร ซึ่งเป็นจุดทิ้งอาวุธปืน, จุดทิ้งปลอกกระสุน และจุดสุดท้าย คือจุดทิ้งซองปืนลูกโม่ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่มืดสนิทและมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถกู้หลักฐานทั้งหมดขึ้นมาได้ และต้องยุติภารกิจชั่วคราว โดยจะเตรียมสนธิกำลังเข้าค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้งในวันนี้ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป