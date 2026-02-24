เร่งล่ากลุ่มรุมฆ่าช่างภาพ! ตร.บ้านโป่งรู้เบาะแสบางส่วน มุ่งปมหญิงปริศนานัดพบก่อนถูกทำร้ายดับ

ราชบุรี - คดีสะเทือนใจ ช่างภาพนครปฐมถูกกลุ่มชาย 5–6 คนรุมทำร้ายสาหัสก่อนเสียชีวิต ตำรวจเร่งสืบสวนหามูลเหตุ หลังพบพิรุธบาดแผลไม่สอดคล้องอุบัติเหตุ ญาติร้องขอความเป็นธรรม
จากกรณีช่างภาพหนุ่มถูกทำร้ายเสียชีวิตในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง . ราชบุรี หลังภรรยา คือ นฤดี เฮงประเสริฐ โพสต์ร้องขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียล ระบุว่าสามีคือ เกษม ฝอยทอง ถูกกลุ่มคนร้ายรุมทำร้าย ภายหลังถูกหญิงรายหนึ่งนัดไปพบ ก่อนเสียชีวิตจากอาการเลือดออกในสมองและบาดเจ็บสาหัสหลายแห่ง เหตุเกิดบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ม.7 ต.ลาดบัว อ.บ้านโป่ง เมื่อค่ำวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้ (24 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวเข้าพบ กอบโชค เล็กตระกูล ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตเป็นช่างภาพรับงานอีเวนต์และงานวัดใน จ.นครปฐม วันเกิดเหตุเดินทางมาถ่ายภาพในงานวัดท่าผา แต่ไปปรากฏตัวบริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งตอนแรกตำรวจรับแจ้งเป็นอุบัติเหตุจราจร
อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบลักษณะบาดแผลบนใบหน้าและร่างกายไม่สอดคล้องกับอุบัติเหตุรถล้ม อีกทั้งทรัพย์สินผู้ตายยังอยู่ครบ จึงตั้งประเด็นสืบสวนใหม่ว่าอาจเป็นคดีทำร้ายร่างกายถึงแก่ความตาย พร้อมเร่งสอบพยานและตรวจสอบความเชื่อมโยงบุคคลที่ผู้ตายติดต่อก่อนเกิดเหตุ เนื่องจากผู้เสียชีวิตไม่ใช่คนในพื้นที่ และอาจมีผู้นัดหมายให้มาจุดดังกล่าว
ผู้กำกับ สภ.บ้านโป่ง ระบุว่า ขณะนี้ชุดสืบสวนพอทราบเบาะแสกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบตัวบุคคล หากพบความเกี่ยวข้องชัดเจนจะเสนอศาลออกหมายจับทันที พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจได้ เพื่อเร่งคลี่คลายคดีและนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว.