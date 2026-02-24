ระดม “เหยี่ยวไฟ” 100 นายสกัดไฟป่ากาญจน์! กรมป่าไม้ผนึกอุทยานฯ วางแผนรับมือเข้ม

กาญจนบุรี - หน่วยงานป่าไม้–อุทยาน–สิ่งแวดล้อม บูรณาการกำลังประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่ากาญจนบุรี พร้อมส่งชุดปฏิบัติการพิเศษเสริมแนวหน้า ตรวจเยี่ยมมอบน้ำดื่มสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่
วันนี้( 24 ก.พ.) นาย โกสิทธิ์ นิลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมนาย อัครเดช วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และวางแผนแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ จ. กาญจนบุรี ร่วมกับนาย ราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนกองการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์สาธิตการควบคุมไฟป่าจังหวัดกาญจนบุรี
การบูรณาการครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า และชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า “เหยี่ยวไฟ” จำนวน 100 นาย เข้าสนธิกำลังร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามแผน
นอกจากนี้ คณะผู้บริหารยังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลแนวหน้า พร้อมมอบน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่าที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูแล้ง โดยทุกหน่วยยืนยันจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนโดยรอบ.