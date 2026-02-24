ลพบุรีจัดใหญ่! อบรม “อริยสัจ–ดับทุกข์ยุคใหม่” สนองพระราชดำริ ร.10 ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระพันปีหลวง

ลพบุรี - ผู้ว่าฯ ลพบุรีนำข้าราชการ–คณะสงฆ์–เยาวชนกว่า 850 คน ร่วมโครงการ “ธรรมนาวา วัง” เรียนรู้หลักอริยสัจ 4 เสริมภูมิคุ้มกันทางใจ รับมือปัญหาชีวิตยุคปัจจุบัน พร้อมน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
บ่ายวันนี้( 24 ก.พ.) นาย วีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการอบรมหลักธรรมพระราชทาน ธรรมนาวา “วัง” เรื่อง “อริยสัจ กับการดับทุกข์ในยุคปัจจุบัน” ซึ่งจังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจัดขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ห้องประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ. ลพบุรี
ภายในงานมี พระราชสิริวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวี พร้อมด้วย พระวชิรจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมกว่า 850 คน เพื่อศึกษาและเข้าใจหลักอริยสัจ 4 อย่างถูกต้อง ลึกซึ้ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแผ่หลักธรรมพระราชทานที่กระชับ เข้าใจง่าย และปฏิบัติได้จริง โดยเนื้อหามุ่งให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจการมองเห็นปัญหา (ทุกข์) การรู้ต้นเหตุ (สมุทัย) วิธีรับมือความเครียดและความวุ่นวายในสังคมด้วยสติ รวมถึงการสร้างสังคมสงบสุขผ่านการมีธรรมะเป็นหลักยึดเหนี่ยว
ในการนี้ พระราชญาณวัชรซิโนภาส ประธานสงฆ์วัดดอยธรรมนาวา พุทธอุทยานดอยเวียงเกี้ยงวนา จ.เชียงราย เป็นองค์บรรยายหลักธรรมชุดพระราชทาน “ธรรมนาวา วัง” พร้อมคณะวิทยากรจากมูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย จัดกิจกรรมเสริมความรู้และนิทรรศการธรรมะให้ผู้เข้าร่วมศึกษา
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม “ธรรมนาวา วัง” ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ การระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4 สำหรับมอบให้วัดและสำนักเรียนบาลีนำไปเผยแผ่แก่ประชาชน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ลดความทุกข์ และดำเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะอย่างถูกต้องต่อไป.