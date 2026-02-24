สลด! หนูน้อย 3 ขวบเดินตามสุนัขไปเล่นน้ำ พลัดตกสระดับ ญาติเชื่ออุบัติเหตุ

สระบุรี - เด็กชายวัย 3 ปี 7 เดือน หายตัวจากบ้าน ญาติหวั่นถูกลักพาตัว ก่อนพบเป็นศพคว่ำหน้าริมสระห่างบ้าน 100 เมตร คาดเดินตามสุนัขไปเล่นน้ำ ตำรวจส่งชันสูตรหาสาเหตุชัดเจน
วันนี้( 24 ก.พ.) พ.ต.ท. สมาน ภูวิภาค สารวัตรเวรสอบสวน สภ.พระพุทธบาท จ. สระบุรี รับแจ้งเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตในสระน้ำ หมู่ 7 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จึงประสานเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร มูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบชาวบ้านจำนวนมากรวมตัวอยู่บริเวณบ้านของนาง สมพร ทองทา อายุ 59 ปี ยายของเด็กชาย ภูณภัทร ทองทา อายุ 3 ปี 7 เดือน ซึ่งพลัดตกน้ำเสียชีวิต โดยสระน้ำอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 100 เมตร ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะนำร่างเด็กขึ้นจากน้ำ และส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ (มศว) จ.นครนายก เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
นางสมพรเล่าทั้งน้ำตาว่า หลานไม่เคยไปเล่นบริเวณดังกล่าวมาก่อน แต่วันเกิดเหตุคาดว่าเด็กอาจเดินตามสุนัขของบ้าน ซึ่งมีนิสัยชอบลงไปเล่นน้ำในสระและกลับขึ้นมาด้วยสภาพเปียก จึงเชื่อว่าหลานน่าจะเดินตามไปจนเกิดเหตุไม่คาดคิด
ด้านนางสาว เกษร ล้วนพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 เปิดเผยว่า ช่วงแรกที่เด็กหายตัว ครอบครัวกังวลมากและเข้าใจว่าอาจถูกลักพาตัว ถึงขั้นเตรียมเดินทางไปแจ้งความ นอกจากนี้ยังมีพลเมืองดีขับรถผ่านมาเห็นเด็กเดินอยู่กลางถนนและบีบแตรเตือนญาติ ซึ่งคาดว่าเป็นช่วงที่เด็กกำลังเดินตามสุนัขออกไป
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ครอบครัวกำลังจะไปแจ้งความ ได้รับแจ้งว่าพบร่างเด็กเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำ โดยพยานระบุพบศพในลักษณะคว่ำหน้าลอยอยู่ริมสระ เบื้องต้นญาติไม่ติดใจสาเหตุในประเด็นอื่น เชื่อเป็นอุบัติเหตุ แต่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการชันสูตรเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป.