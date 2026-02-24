ชัยนาทจัดใหญ่! งาน “สราญรมย์ ชมวิถีลุ่มเจ้าพระยา–ป่าสัก” รวมของดี 6 จังหวัด ดันท่องเที่ยว–เศรษฐกิจชุมชน

ชัยนาท - จังหวัดชัยนาทเปิดเวทีมหกรรมวัฒนธรรมลุ่มน้ำ 4–8 มี.ค.นี้ ชูอัตลักษณ์ภาคกลางตอนบน จัดเต็มสินค้า 120 ร้าน ล่องเรือ–นิทรรศการ–คอนเสิร์ตศิลปินดัง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและต่อยอดผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล
วันนี้ (24 ก.พ.) นาย วิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย พ.ต.อ. นรากร บุญครอบ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท นาย นพพร พูลแพ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท และ น.ส. อนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สราญรมย์ ชมวิถีลุ่มเจ้าพระยา–ป่าสัก : The Wonderful of Upper Central” ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัด วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ. ชัยนาท
งานดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 4–8 มีนาคม 2569 เวลา 11.00–22.00 น. ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท มีเป้าหมายถ่ายทอดความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง และชัยนาท พร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อนุรักษ์วิถีลุ่มน้ำเจ้าพระยา–ป่าสัก และสร้างเครือข่ายการค้าเพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งนิทรรศการวิถีชีวิตลุ่มน้ำ กิจกรรมล่องเรือชมสองฝั่งเจ้าพระยา การแสดงศิลปวัฒนธรรม และบูธจำหน่ายสินค้าชุมชนกว่า 120 ร้าน อาทิ ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ขนมไทยอ่างทอง ไก่ทอดสมุนไพรอยุธยา กระหรี่พัฟจิ๋วสระบุรี และปลาส้มฟักลพบุรี
นอกจากนี้ยังมีคอนเสิร์ตฟรีจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ มาลีฮวนน่า (4 มี.ค.), อ๊อฟ ปองศักดิ์ (5 มี.ค.), โจ๊ก So Cool (6 มี.ค.), ดีเจอร์ราร์ด (7 มี.ค.) และ มนัสวีร์ (8 มี.ค.) พร้อมดนตรีสดจากวงท้องถิ่นทุกวัน
จังหวัดชัยนาทเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมอุดหนุนสินค้าและสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคและสืบสานวิถีวัฒนธรรมลุ่มน้ำให้คงอยู่ต่อไป.
