ตำรวจเมืองตราดเร่งคลี่คลายคดีจ่อยิงเจ้าของสวนมังคุด 100ไร่ดับคารถริมถนนชลประทานบ้านหนองคัน

ตราด - ตำรวจเมืองตราด เร่งคลี่คลายคดีฆาตกรรมหนุ่มเมืองจันท์ เจ้าของสวนมังคุด 100ไร่ใน อ.เขาสมิง ดับคารถริมถนนชลประทานบ้านหนองคัน คาดปมสังหาร " ชิงทรัพย์-ขัดแย้งส่วนตัว" ญาติเผยพบพิรุธก่อนหายตัวปริศนากระทั่งกลายเป็นศพ
จากกรณีที่มีคนร้ายประกบยิง นายทรรศนะ บุญอุย อายุ 48 ปี ชาวจันทบุรี ซึ่งเป็นเจ้าของสวนมังคุดเนื้อที่ 100 ไร่ใน อ.เขาสมิง จ.ตราด เสียชีวิตภายในรถกระบะที่จอดติดเครื่องยนต์อยู่ริมถนนชลประทานบ้านหนองคัน ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเห็นรถคนดังกล่าวจอดอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุตั้งแต่เวลา 15.00 น.วันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา
และเมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ ( 24 ก.พ.) นางกาหลง บุญอุย อายุ 72 ปี มารดาของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมารับศพลูกชายที่ อาคารธรรมดาชีวิต โรงพยาบาลตราด เพื่อนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วนั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.เตชิต กุลกนิษฐรากร ผกก.สภ.เมืองตราด เผยถึงความคืบหน้าคดีสังหารเจ้าของสวนมังคุดใน จ.จันทบุรี ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับ พล.ต.ต.ชูเกียรติ ภูกาบพลอย ผบก.ภ.จว.ตราดและแพทย์เวร พบนายทรรศนะ บุญอุย อายุ 48 ปี นอนตะแคงซ้ายเสียชีวิตอยู่บนเบาะที่นั่งคนขับและจากการชันสูตรศพในเบื้องต้นพบรอยกระสุนปืนที่กระจกประตูฝั่งขวา 1 นัด และพบปาดแผลฉกรรจ์ที่บริเวณหัวตาขวา คาดว่ากระสุนทะลุออกทางท้ายทอย เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง
และจากข้อมูลการสืบสวนทราบว่า นายทรรศนะ เดินทางออกจากจ.จันทบุรี เพื่อมาดูแลสวนมังคุดประมาณ 100 ไร่ ใน อ.เขาสมิง แต่กลับพบว่าเสียชีวิตในเขต อ.เมืองตราด ซึ่งไม่ใช่เส้นทางปกติที่ผู้เสียชีวิตใช้ในการเดินทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเพราะเหตุใด ผู้เสียชีวิตจึงเดินทางเข้ามาในเขตเมือง ทั้งที่สวนมังคุดอยู่อีกพื้นที่หนึ่ง
หรือเพราะต้องการเดินทางมาพบใคร เนื่องจากบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางเปลี่ยวริมคลองชลประทาน ที่คนทั่วไปจะไม่เดินทางเข้ามาในพื้นที่หากไม่มีธุระจำเป็น นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าน้องชายของผู้เสียชีวิตได้เข้าแจ้งความคนหายไว้ที่ สภ.เมืองจันทบุรี ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากติดต่อพี่ชายไม่ได้ตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้
ผกก.สภ.เมืองตราด ยังบอกอีกว่าเบื้องต้นทีมสืบสวน ได้ตั้งข้อมูลการสังหารไว้ 2 ประเด็น คือการชิงทรัพย์ เนื่องจากญาติระบุว่าก่อนออกจากบ้านผู้เสียชีวิตได้สวมสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท พร้อมพระเลี่ยมทอง และพกเงินสดติดตัวมาประมาณ 100,000 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบศพพบเงินสดอยู่ครบถ้วน แต่สร้อยคอทองคำหายไป ซึ่งต้องตรวจสอบย้อนกลับไปว่าผู้เสียชีวิตได้สวมสร้องดังกล่าวมาจริงหรือไม่ หรือถูกคนร้ายชิงไป
ส่วนอีกประเด็น คือ ความขัดแย้งส่วนตัว หรือชู้สาว เนื่องจากผู้เสียชีวิตยังไม่มีครอบครัว ตำรวจจึงยังไม่ตัดประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม หรือการนัดพบใครบางคนในจุดเกิดเหตุจนนำไปสู่เหตุสังหาร
“ สันนิษฐานว่าอาวุธปืนที่คนร้ายใช้อาจเป็นขนาด 9 มม. เนื่องจากไม่พบปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจใช้ปืนลูกโม่ หรือมีการเก็บปลอกกระสุนเพื่อทำลายหลักฐาน อีกทั้งลักษณะการยิงพบรอยที่กระจกหน้า หากเทียบความสูงมาตรฐาน คนร้ายอาจใช้วิธียกปืนขึ้นสูงแล้วยิงกดลงมายังร่างผู้ตาย ซึ่งทางกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) กำลังเร่งตรวจสอบแนววิถีกระสุนที่แน่ชัดอีกครั้ง ส่วนช่วงเวลาตายนั้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง อีกทั้งรถยนต์ที่ยังคงติดเครื่องอยู่อาจมองได้ว่าเป็นรักษาสภาพศพของคนร้าย” ผกก.สภ.เมืองตราด กล่าว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางจากจันทบุรีมายังเมืองตราด และสอบปากคำพยานที่เห็นรถมาจอดตั้งแต่วลา 15.00 น. วานนี้ เพื่อพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่อยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายต่อไป