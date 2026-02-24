หนุ่มขอนแก่นวัย 20 ซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปหาแฟนกลางดึก ถูกสายเคเบิลห้อยตกบนถนนพันรอบคอสิ้นใจคาที่

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - หนุ่มวัย 20 ปีบอกแม่จะออกไปหาแฟนที่ตัวอำเภอซำสูงกลางดึก คล้อยหลังไม่นานทราบข่าวลูกชายประสบเหตุถูกสายเคเบิลห้อยลงบนถนนเกี่ยวปาดคอหวิดขาด เสียชีวิตคาที่ คาดขี่รถด้วยความเร็วไม่ทันสังเกต แม่วอนบริษัทเจ้าของสายเคเบิลรับผิดชอบ
มีรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. วันนี้ (24 ก.พ.) พ.ต.อ.ณชรต แก้วเพชร ผกก.สภ.ซำสูง จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.หญิง นงคราญ หันจางสิทธิ์ สว.(สอบสวน) สภ.ซำสูง แพทย์โรงพยาบาลซำสูง เข้าตรวจสอบผู้เสียชีวิต บนถนนสายกระนวน-เชียงยืน หน้าโรงเรียนบ้านสว่างซำโอง ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตคือ นายคณาวุฒิ เอกตาแสง อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 204 ม.3 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น สภาพศพที่บริเวณคอถูกสายเคเบิลตัดเกือบขาด และยังพบสายเคเบิลรัดบริเวณคอหลายรอบ ใกล้กันพบ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีน้ำเงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ล้มอยู่ข้างศพ
จากการสอบถามนายสุทัศน์ วงษ์ธานี อายุ 49 ปี เจ้าของร้านรับซื้อของเก่า เล่าว่า ตอนเกิดเหตุตนเองกำลังนอนหลับ จากนั้นได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ล้มจึงลุกขึ้นมาดู พบรถจักรยานยนต์ล้มบนถนน ใกล้กันเห็นร่างคนเสียชีวิตมีสายเคเบิลพันที่คอหลายรอบ คิดว่าเกิดจากสายเคเบิลที่ห้อยลงมากลางถนน เพราะบนถนนเส้นนี้จะมีรถบรรทุกอ้อยที่บรรทุกสูงเกินกำหนดขับผ่านเป็นประจำทุกวัน
ในวันเดียวกันนี้ ณ ที่พักสงฆ์ ฌาปนสถานบ้านโสกขาแก้ว ต.หวยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ญาติได้นำร่างของนายคณาวุฒิมาประกอบพิธีทางศาสนา ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและญาติพี่น้อง
นางสุนันทา โพธิ์ศรี อายุ 50 ปี แม่ของผู้เสียชีวิต เล่าว่า ช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณ 02.00 น. ตนนอนอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ลูกชายขี่ออกไป บอกว่าจะไปหาแฟนสาวที่ตัวอำเภอซำสูง และได้ขอเงินตนด้วย แต่ได้บอกลูกไปว่าไม่มีเงิน เพราะไม่อยากให้ลูกออกจากบ้านกลางดึก จนกระทั่งเวลา 03.00 น. ผู้ใหญ่บ้านได้โทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุที่หน้าบ้านสว่าง ตนจึงรีบไป พบว่าเป็นลูกชายของตนจริงๆ
ซึ่งทางแพทย์เวรบอกว่าเสียชีวิตหลังจากถูกสายเคเบิลตัดเข้าที่ลำคอ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้เจ้าของสายเคเบิลได้เข้ามาดูแลพร้อมรับผิดชอบ เพราะตนมีเพียงลูกชายคนนี้ที่คอยดูแล ส่วนพี่ชายคนโตทำงานที่ต่างจังหวัด การจัดงานศพก็จัดกันโดยตามมีตามเกิด ไม่อยากให้ลูกชายต้องมาเสียชีวิตฟรีๆ จากสายเคเบิลชำรุดห้อยลงบนถนน