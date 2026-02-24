ผวาหนัก! เสือโคร่งโผล่ป่าดอยอินทนนท์กัดวัวชาวบ้านตายแล้ว 3 ตัว-จนท.จัดกำลังเฝ้าระวังใกล้ชิด

เชียงใหม่ - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สั่งระดมชุดสัตวแพทย์และโดรนสำรวจไล่ล่าตัวเสือโคร่งโผล่ในป่า อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หลังพบซากวัวถูกกัดตาย 3 ตัว พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้ระวังอันตราย
วันนี้ (24 ก.พ. 69) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังกันเข้าตรวจสอบป่าในพื้นที่บ้านแม่ป่าก่อ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หลังเกิดเหตุวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ถูกสัตว์นักล่าทำร้ายด้วยการกัดที่คอจนตายรวม 3 ตัวในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา โดยชาวบ้านต่างระบุว่าสัตว์ที่ก่อเหตุเป็นเสือโคร่ง ซึ่งสร้างความหวาดกลัวแก่ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก ขณะที่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่องรอยและหลักฐานในจุดเกิดเหตุของเจ้าหน้าที่พบว่ารอยเท้าที่เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นร่องรอยของเสือโคร่งจริงๆ
ทั้งนี้ นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญเป็นรอยอุ้งตีนขนาด 6-7 เซนติเมตร พร้อมคำบอกเล่าของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ออกลาดตระเวนบริเวณทิศใต้หย่อมบ้านแม่ป่าก่อ ให้ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 69 พบเสือโคร่งเดินตามเส้นทางวัวในระยะห่างไม่เกิน 30 เมตร ลักษณะตัวใหญ่ ความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร ต่อมาวันที่ 23 ก.พ. 69 จึงพบซากวัว 2 ตัว และวันนี้พบซากวัวเพิ่มอีก 1 ตัว จึงยืนยันชัดเจนว่าเป็นฝีมือของเสือโคร่งจริง ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ผิดปกติ เนื่องจากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ไม่เคยมีประวัติพบเสือโคร่งตามธรรมชาติมาก่อน นอกจากนี้ จากการตรวจสอบสถานที่ครอบครองเสือใกล้เคียง ทั้งในอำเภอดอยหล่อและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยังไม่มีรายงานสัตว์หลุดหายแต่อย่างใด
ขณะเดียวกัน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) บอกด้วยว่า เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ได้สั่งการเร่งด่วนให้จัดชุดบินโดรนสำรวจทางอากาศเพื่อระบุตำแหน่งเสือ พร้อมส่งชุดสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังลงพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เข้าช่วยเหลือราษฎรในการต้อนสัตว์เลี้ยงเข้าคอก และออกประกาศเตือนประชาชนโดยรอบงดเข้าป่าโดยเด็ดขาด เนื่องจากเสือโคร่งที่ออกนอกถิ่นอาศัยเดิมอาจมีความเครียดและดุร้ายเป็นพิเศษ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ หากพบสิ่งผิดปกติขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที