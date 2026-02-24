“แม่ทัพกุ้ง” บรรยายพิเศษ รร.วังไกลกังวลฯ หัวหิน ปลุกจิตสำนึกเยาวชน “ความเสียสละจากบรรพชน บทเรียนที่ไม่ควรลืม”

ประจวบคีรีขันธ์ - อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ถ่ายทอดประสบการณ์แนวหน้า เล่าความเสียสละของทหารไทยปกป้องผืนแผ่นดิน ปลุกพลังรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท่ามกลางนักเรียนกว่า 1,000 คน ร่วมรับฟังอย่างอบอุ่น
วันนี้ ( 24 ก.พ.) พลเอกบุญสิน พาดกลาง หรือ “แม่ทัพกุ้ง” นายทหารราชองครักษ์พิเศษ อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก กระทรวงกลาโหม ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความเสียสละจากบรรพชน คือบทเรียนที่เยาวชนไม่ควรลืม” ท่ามกลางคณะครู นักเรียน และศิษย์เก่ากว่า 1,000 คน ที่เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง ที่อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภายในงานมี พล.ต.อรรถชัย รักษาศิลป์ อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 21 นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอหัวหิน พ.ต.อ.เสมอ อยู่สำราญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหัวหิน นางราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมชมการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงชาติไทย บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเปี่ยมด้วยพลังแห่งความรักชาติ
พลเอกบุญสิน ได้ถ่ายทอดประสบการณ์สมัยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 เล่าถึงภารกิจของทหารไทยในการปกป้องอธิปไตย โดยเฉพาะสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่ทหารไทยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ แม้ต้องสูญเสียชีวิต เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไว้ให้ลูกหลาน
“แผ่นดินที่น้อง ๆ นั่งอยู่ทุกวันนี้ บรรพบุรุษของเราแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิต ความเสียสละเหล่านี้คือบทเรียนสำคัญที่เยาวชนไม่ควรลืม” พลเอกบุญสิน กล่าว พร้อมย้ำให้เยาวชนยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรักความสามัคคี เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว และเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นพลังในการปกป้องประเทศชาติในอนาคต
หลังการบรรยาย ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งคำถาม อาทิ ช่วงสถานการณ์ตึงเครียดมีแรงกดดันอย่างไร วิธีบริหารจัดการกำลังพล รวมถึงแรงบันดาลใจในการรับราชการทหาร โดย “แม่ทัพกุ้ง” ได้ตอบอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ตั้งคำถาม
ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณว่า เนื้อหาการบรรยายไม่เพียงทำให้เห็นคุณค่าของแผ่นดินไทย แต่ยังสะท้อนภาพของทหารกล้าที่เป็นเสมือนกำแพงปกป้องรอยยิ้มและความสุขของประชาชน พร้อมตั้งปณิธานจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศสืบไป
ช่วงท้าย นักเรียนจำนวนมากได้ขอลายเซ็น ร่วมถ่ายภาพเซลฟี่ และมอบดอกกุหลาบสีแดงแก่พลเอกบุญสิน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งรอยยิ้มและความประทับใจ.