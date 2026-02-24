โรงเรียนชายแดนสระแก้ว ซ้อมแผนอพยพนักเรียนเข้าหลุมหลบภัยสร้างความพร้อมรับสถานการณ์

สระแก้ว- ไม่ประมาท ! โรงเรียนแนวชายแดนสระแก้วซ้อมแผนอพยพ นักเรียนเข้าหลุมหลบภัย ก่อสร้างบังเกอร์เพิ่ม เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ปะทะรอบ 3 ด้านทหารให้ความมั่นใจดูแลประชาชนเต็มที่
วันนี้ ( 24 ก.พ.) โรงเรียนในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว ได้จัด การซ้อมแผนเผชิญเหตุและอพยพนักเรียนเข้าสู่หลุมหลบภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนที่อาจเกิดขึ้นในรอบที่ 3 ที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดในช่วงเวลาใด
นายภัทรพงษ์ ถาวรพา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกสะแบง เผยถึงการจัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ว่า ได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจาก ร.อ.อัสดร ด้วงพิลา ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 1203 ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือการการปะทะตามแนวชายแดนในรอบที่ 3 โดยเฉพาะการอพยพนักเรียน และบุคลากรเข้าสู่หลุมหลบภัยที่จะต้องทำอย่างเป็นระบบ รวมถึงการซ้อมแผนเพื่อให้เด็กนักเรียน สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย ลดความตื่นตระหนก ซึ่งการซ้อมแผนจะมีความถี่มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ชายแดนที่มีความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
“ เนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 800 เมตร จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการซ้อมในรอบแรกนักเรียนบางส่วน ยังมีความตื่นตกใจและร้องไห้ เนื่องจากเป็นประสบการณ์ใหม่โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเสียงสัญญาณเตือนภัย แต่เมื่อผ่านการซ้อมรอบที่ 2 และรอบล่าสุดนักเรียนมีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากนักเรียนหลายคนเคยเผชิญสถานการณ์จริงและเคยหลบภัยร่วมกับผู้ปกครองมาแล้ว”
อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ยอมรับว่ามีความกังวลต่อสถานการณ์การปะทะในรอบที่ 3 ซึ่งในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาจำเป็นต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและบุคลากร โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนหลุมหลบภัยเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
แต่บางส่วนยังอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่และรอการติดตั้ง ซึ่งหากยังไม่แล้วเสร็จทันเวลาโรงเรียนจำเป็นที่จะต้องใช้หลุมหลบภัยเดิมไปก่อน พร้อมแสดงความเชื่อมั่นในกำลังเจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลพื้นที่ชายแดนไทย
ด้าน ร.อ.อัสดร ด้วงพิลา ผู้บังคับกองร้อย ทหารพรานที่ 1203 เผยว่าการร่วมซักซ้อมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าที่จะสามารถช่วยลดความสับสน แม้จะไม่ทราบแน่ชัดว่าสถานการณ์รอบที่ 3 จะเกิดขึ้นหรือไม่ ขณะที่มาตรการดูแลความมั่นคง เจ้าหน้าที่ทหารยังคงทำการลาดตระเวนตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยการเดินเท้าและใช้รถจักรยานยนต์ พร้อมติดตามข่าวสารฝั่งตรงข้ามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน จ.สระแก้ว
โดยยืนยันว่า ทหารไทย พร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มกำลัง