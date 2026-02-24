ผงะ!พบอุปกรณ์เลือกตั้ง-ชื่อ/เลขบัตร ปชช.ผู้มีสิทธิ ถูกทิ้งเป็นขยะบนที่รกร้างใกล้วัดพิษณุโลก

พิษณุโลก - พบเอกสาร-วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ยันชื่อ/เลขบัตร ปชช.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงบัตรออกเสียงประชามติ ถูกทิ้งเป็นขยะบนที่รกร้าง หลังโรงประปาฯใกล้วัดโพธิญาณเมืองสองแคว จนชาวบ้านงง..งบเลือกตั้งหลายพันล้านแต่งานชุ่ย ล่าสุด กกต.-กอ.รมน.รุดตรวจเก็บบอกเป็นอุปกรณ์สาธิต
วันนี้ (24 ก.พ.69) ชาวเมืองพิษณุโลกรายหนึ่งแจ้งข้อมูลต่อสื่อมวลชนว่า พบอุปกรณ์เลือกตั้ง อาทิ สายรัด บัตรเสียลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ชุดที่ 21 บัตรกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งออกบัตรโดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง, รายชื่อประชาชน, เลขประจำตัวประชาชนลำดับที่ต่างๆ, บัตรออกเสียงประชามติ ระบุเทศบาลนครเมืองอรัญญิก (เขตเลือกตั้งที่ 1 ) หน่วยที่ 13 ฯลฯ ถูกทิ้งไว้บริเวณพื้นที่รกร้าง ป่าหญ้า หลังโรงประปาเทศบาลฯ ใกล้วัดโพธิญาณ อ.เมืองพิษณุโลก
พร้อมระบุว่า บังเอิญไปเห็นเหมือนอุปกรณ์การเลือกตั้งจึงมาแจ้งนักข่าว ให้ไปตรวจสอบ เพราะตนสงสัยว่า การเลือกตั้งแต่ละครั้งมีงบประมาณสูงหลายพันล้านบาท แต่ทำไมถึงนำอุปกรณ์การเลือกตั้งมาทิ้งไว้ที่รกร้างแบบนี้ บางอย่างเป็นเอกสารที่ไม่ควรเปิดเผย ปล่อยให้คนทั่วไปเห็นรายชื่อประชาชนและอุปกรณ์เลือกตั้งของ กกต. ไม่ควรทิ้งชุ่ยๆ ควรเผาหรือผ่านเครื่องทำลายเอกสาร ไม่ใช่ มาทิ้งกองขยะที่ไม่ถูกต้อง
ต่อมา เจ้าหน้าที่ กกต. และ กอ.รมน.จว.พล ทราบข่าว จึงเดินทางมาตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ พร้อมเก็บอุปกรณ์เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นรถตู้ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังวัดพิษณุโลก
น.ส.นันทรัตน์ พุทธพจน์มงคล รอง ผอ.สนง.กกต.จว.พิษณุโลก กล่าวว่า ตรวจสอบเบื้องต้น พบถุงพลาสติกที่ภายในบรรจุวัสดุที่หลงเหลือจากการสาธิตเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่ก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา เป็นอุปกรณ์สาธิตประเภทสายรัดเคเบิ้ลไท หรือ สายรัดกล่องเลือกตั้ง รายชื่อคณะกรรมการกำกับ ใบเช็ครายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ป้ายกระดาษ สายกั้นพื้นที่เลือกตั้ง
ซึ่งเป็นอุปกรณ์การสาธิตเลือกตั้งนอกเขต ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แม้ไม่มีผลกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ควรนำมาทิ้งไว้แบบนี้ จึงต้องเก็บไปเพื่อทำลายต่อ ณ.สถานที่ที่เหมาะสม ก็ไม่ทราบว่า วัสดุอุปกรณ์มาอยู่สถานที่รกร้างนี้ได้อย่างไร