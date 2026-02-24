ชาวขอนแก่นรวมพลังตั้งการ์ดรับมือฤดูฝุ่น ระดมทุกภาคส่วนเฝ้าระวังไฟป่า 24 ชม.

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จังหวัดขอนแก่นเดินหน้ามาตรการเชิงรุก ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างต่อเนื่อง ระดมทุกภาคส่วนกว่า 500 คน ร่วมป้องกันไฟป่า พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1362
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียนโนนหันวันครู ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2569” พร้อมกิจกรรม Kick Off การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การมอบเงินอุดหนุนแก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น การมอบกล้าไม้ให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ มอบเสบียงอาหารและสิ่งของสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานไฟป่า การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน รวมถึงการสาธิตการใช้เครื่องมือดับไฟป่า และการให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าเบื้องต้น
นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากหน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงผลกระทบของไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5
ขณะเดียวกัน จังหวัดขอนแก่นได้ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ผ่านชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์แบบเคาะประตูบ้านในพื้นที่อำเภอชุมแพ และอำเภอภูผาม่าน แจกสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่ง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ นักเรียน ประชาชน และเครือข่ายอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟป่าเป็นอันดับแรก โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือ หากประชาชนพบเห็นเหตุไฟไหม้ป่า สามารถแจ้งสายด่วน 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันลดผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน.