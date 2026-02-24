กต.ตร.จังหวัดกาฬสินธุ์เดินหน้าปราบปรามยาเสพติด/แก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวช

กาฬสินธุ์-คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์ (กต.ตร.จ.กาฬสินธุ์) เดินหน้าขับเคลื่อนป้องกันปราบปรามยาเสพติด แก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงก่อเหตุรุนแรงนำเข้าสู่การรักษา เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จ.กาฬสินธุ์ (กต.ตร.จังหวัดกาฬสินธุ์) เป็นประธานการประชุม กต.ตร.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2569 มี พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกต.ตร.จังหวัดกาฬสินธุ์ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผกก. หัวหน้าสถานีร่วมประชุม และรับทราบผลการปฏิบัติงานของ ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการจับกุมคดียาเสพติด คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและคดีสำคัญ
นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชรผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกต.ตร.จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าขอชื่นชมและขอบคุณตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ที่ขับเคลื่อน และมีผลงานเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะการแก้ปัญหายาเสพติดที่ดำเนินการครอบคลุมทั้งการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม การรักษาความความสงบเรียบร้อย สร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน และสังคม
นอกจากนี้ยังสนธิกำลังระหว่างตำรวจและฝ่ายปกครอง เปิดปฏิบัติการ KALASIN SET ZERO ล้างบางผู้ค้ายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผลการจับกุมยาเสพติด ซึ่งในช่วง 2-3 เดือนสามารถจับผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายสำคัญได้หลายราย และยึดของกลางยาบ้าที่ลักลอบลำเลียงมาจากจังหวัดชายแดนผ่านเข้ามาในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ชั้นในมากว่า 10 ล้านกว่าเม็ด ทำให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดน้อยลงมาก
อยากฝากหนึ่งเรื่อง คือ เรื่องจิตเวช ที่เกิดจากการใช้สารเสพติด ซึ่งจะต้องร่วมกันนำผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความรุนแรงในพื้นที่เข้าสู่การรักษาที่เหมาะสม เพื่อสร้างความปลอดภัยกับชุมชน ที่ผ่านมาทุกโรงพักทำได้ดีอยู่แล้ว อยากให้ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป
ด้านพล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ได้กำชับสถานีตำรวจทุกแห่ง ร่วมกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง และผู้นชุมชน ให้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ตามแนวทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพราะปัญหานี้ถือเป็นพื้นฐานของการก่อเหตุและปัญหาอาชญากรรมเกือบทุกประเภท ปัจจุบันเหตุและคดีต่างๆในจ.กาฬสินธุ์ลดน้อยลง และหากเกิดขึ้นแล้วก็สามารถจับกุมคนก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์จะยังคงบูรณาการกับฝ่ายปกครอง นำโดยท่านผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขต่อไป