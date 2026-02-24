จันทบุรี มอบโฉนดที่ดิน 14 แปลงให้ประชาชนที่ดำเนินการผ่านกลไก “บอกดิน” ​

จันทบุรี - จังหวัดจันทบุรี มอบโฉนดที่ดิน14 แปลงครบรอบ 125 ปี กรมที่ดิน เดินหน้าสร้างความมั่นคง มุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้ได้รับโฉนดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านกลไก “บอกดิน”
วันนี้ (24 ก.พ. 2569) จังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 125 ปี ภายใต้โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และได้เน้นย้ำว่าโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิสำคัญที่ประชาชนสามารถนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต และพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
พร้อมขอให้ประชาชน เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และใช้ประโยชน์จากดินให้คุ้มค่าที่สุด
นายนพฉัต สุดเกษม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีและสาขา ได้เร่งรังวัดในหลายอำเภอ ครอบคลุม 8 พื้นที่หลัก และมีประชาชนได้รับโฉนด 12 ราย รวม 14 แปลง เนื้อที่กว่า 41 ไร่
โดยโครงการดังกล่าว เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้ได้รับโฉนดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านกลไก “บอกดิน” ที่เปิดให้ลงทะเบียนและตรวจสอบตามขั้นตอน
การมอบโฉนดครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการส่งมอบเอกสารสิทธิ แต่ยังเป็นการส่งมอบความมั่นคงและโอกาสใหม่ให้ประชาชนอย่างแท้จริง และสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี จะเดินหน้าดำเนินงานเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินถูกต้องตามกฎหมายอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป