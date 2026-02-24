ไม่รอด!ตชด.-ทหาร ไล่สกัดเช้ามืด กระบะแหกจุดตรวจพุ่งตกข้างทาง ยึดยาบ้า 1.6 ล้าน-พร้อมผู้ต้องหา

เชียงใหม่ - ตำรวจ ตชด. สนธิกำลังทหารกองกำลังผาเมือง-นบ.ยส.35-ตร.แม่อาย ไล่ล่าสกัดกระบะแหกจุดตรวจบึ่งหนีเช้ามืด ก่อนพบรถเป้าหมายพุ่งลงข้างทาง ค้นเจอขนยาบ้า 1,600,000 เม็ด รวบผู้ต้องหาได้ 1 ราย
วันนี้(24 ก.พ.69) ชุดปฏิบัติการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 ได้ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นชั่วคราว เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 บริเวณ จุดตรวจแม่สาว ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ตลอดคืนที่ผ่านมา
กระทั่งพบรถยนต์กระบะต้องสงสัย จึงส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้น เมื่อรถดังกล่าวเก็นเจ้าหน้าที่จึงขับรถเพื่อหลบหนีจุดตรวจ ชุดปฏิบัติการจึงได้ทำการไล่ติดตาม และขอกำลังเสริมจาก กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3, หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ (นบ.ยส.35), กองร้อยเคลื่อนที่เร็ว กองกำลังผาเมือง, และ สถานีตำรวจภูธรแม่อาย เพื่อติดตามสกัดกั้นรถยนต์ดังกล่าว
ต่อมาเวลา 04.30 น. เจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นวีโก้แคป สีเทา หมายเลขทะเบียน ยม3574 เชียงใหม่ เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง บริเวณถนนหมายเลข 1089 บ้านแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อเข้าตรวจค้นภายในรถพบ กระสอบป่านสีรุ้ง วางไว้ในห้องผู้โดยสาร จำนวน 8 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) จำนวนรวมประมาณ 1,600,000 เม็ด พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย หน่วยได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง สถานีตำรวจภูธรแม่อาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป