ไทยและสหรัฐ ทำพิธีเปิดการฝึกร่วมผสม 'คอบร้าโกลด์ 2026' อย่างเป็นทางการ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ไทย-สหรัฐ ทำพิธีเปิดการฝึกร่วมผสม ' คอบร้าโกลด์ 2026 อย่างเป็นทางการ ณ สนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมี 7 ประเทศนำกำลังพล 8,000 นาย เข้าร่วม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 24 ก.พ.) พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย นายฌอน เค. โอนีลล์ (SEAN K. O’NEILL) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และพลโท แมทธิว แมคฟาร์เลน แม่ทัพน้อยที่ 1 กองทัพบกสหรัฐฯ (LTG Matthew McFarlane, Commanding General of America’s First Corps) ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 2026 ณ สนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โดยมีเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย อัครราชทูตที่ปรึกษาอินโดนีเซียประจำประเทศไทย, เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย, เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ร่วมในพิธี
ทั้งนี้ การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมแบบพหุภาคีระหว่างกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศ ซึ่งในปีนี้ถือ เป็นปีที่ 45 (Heavy Year) และยังถือเป็นการฝึกหนึ่งที่มีประวัติยาวนานที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่ง กองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย รวมทั้งประเทศร่วมการฝึกเพิ่มเติมจำนวน 3 ประเทศ ประกอบด้วย จีน อินเดีย และออสเตรเลีย
โดยมีกลุ่มประเทศที่หมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ หรือ MPAT (Multinational Planning Augmentation Team) จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บังกลาเทศ แคนาดา ฟิจิ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ และฟิลิปปินส์
ส่วนประเทศที่เข้าร่วมในโครงการสังเกตการณ์การฝึก (Combined Observer Liaison Team : COLT) จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน เยอรมนี จอร์แดน ลาว เนเธอร์แลนด์ ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย สวีเดน ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม รวมทั้งสิ้น 30 ประเทศ จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกฯ มากกว่า 8,000 นาย
จุดประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ โดยกำหนดการฝึกหลักระหว่างวันที่ 23 ก.พ.- 6 มี.ค.2569
สำหรับแนวคิดการฝึกในปีนี้ เน้นการปฏิบัติการร่วม/ผสมในทุกมิติ หรือ CJADO (Combined Joint All Domain Operations CJADO) อย่างเต็มรูปแบบ โดยเชื่อมโยงการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) กับการฝึกภาคสนาม (FTX) เข้าด้วยกัน ผ่านศูนย์อำนวยการยุทธ์ (Operations Center : OC) โดยครอบคลุมการปฏิบัติการร่วม ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในมิติห้วงอวกาศ และมิติทางไซเบอร์ (Cyber) เพิ่มเติมด้วยการฝึกวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ (GEOINT) และการฝึกปฏิบัติการข่าวกรองทางสัญญาณ (Signals Intelligence : SIGINT) ตลอดจนการฝึกการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR))
นอกจากนี้ กองทัพเรือ ยังได้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการฝึกร่วมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพป้องกันประเทศ และความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค
และหนึ่งในภารกิจสำคัญของการฝึกครั้งนี้ คือการสาธิตการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย ที่มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพลนานาชาติในการรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสาธิตการร่วมปฏิบัติหน้าที่ของชุดสุนัขค้นหาและกู้ภัย (Search and Rescue Dog / SAR) ภายใต้ทีม K9 USAR THAILAND
พร้อมด้วย "คุณเอ็มไอซิกข์ (Mi-6) ไสุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยในการฝึกครั้งนี้ด้วย